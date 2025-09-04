Citigroup outsourcer klientaktiver for 80 milliarder dollars til BlackRock i nyt partnerskab

Citigroup Inc. er klar til at overføre sine resterende interne kapitalforvaltningsaktiviteter til BlackRock Inc. og formalisere dermed et nyt partnerskab, der vil se verdens største kapitalforvalter overtage kontrollen over 80 milliarder dollars i Citigroups klientinvesteringer. Dette skridt markerer en betydelig strategisk beslutning for Citigroups formueforretning og signalerer et definitivt skift væk fra proprietær kapitalforvaltning.

Et strategisk skifte til outsourcet ekspertise

Dette partnerskab afslutter Citigroups mangeårige praksis med at forvalte en del af sine klienters aktiver internt. Ifølge Andy Sieg, chef for Citigroups formueforretning, blev beslutningen drevet af ønsket om at udnytte BlackRocks overlegne skala og ressourcer. “Vi er ikke i stand til at tage denne platform og gøre den dobbelt så stor selv,” sagde Sieg og fremhævede den strategiske fordel ved at kombinere “verdens mest globale bank” med “verdens førende kapitalforvalter”. Ved at outsource disse operationer kan Citigroup strømline sin forretning og fokusere på sine kernebank- og klientrelationsstyrker.

Synergier i formueforvaltning

Overførslen af ​​klientaktiver vil også omfatte en række af Citigroups porteføljeforvaltere og andet personale, der vil flytte til BlackRock for at sikre en gnidningsløs overgang. Dette partnerskab er et klart eksempel på en voksende tendens i den finansielle sektor, hvor store institutioner frasælger ikke-kerneforretningsenheder til specialiserede partnere. For Citigroup frigør dette skridt betydelige operationelle synergier og giver virksomheden mulighed for at give sine kunder adgang til BlackRocks brede udvalg af investeringsprodukter og ekspertise, samtidig med at BlackRocks dominerende position i det globale formueforvaltningslandskab yderligere styrkes.