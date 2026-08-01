CLARITY Act i knibe: Etik-kompromis og Blanche-afstemning skaber usikkerhed i Senatet

Det Hvide Hus gennemgår et etik-kompromis i CLARITY Act, mens Senatets afstemning om AG-kandidat Blanche flettes ind i kampen om DOJ's krypto-magt.

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Det store amerikanske krypto-lovforslag CLARITY Act er kommet i et politisk krydsfelt, hvor et etisk kompromis nu gennemgås af Det Hvide Hus, samtidig med at en central personalesag i justitsministeriet risikerer at forsinke processen yderligere. Ifølge Crypto Briefing er det fortsat uklart, om lovforslaget kan samle det nødvendige bipartisane flertal til en afstemning i Senatet.

CLARITY Act skal fastlægge de fremtidige spilleregler for, hvordan digitale aktiver reguleres i USA – herunder hvor grænsen går mellem værdipapirer og råvarer, og hvilken myndighed der har tilsynsansvaret. For investorer i kryptomarkedet har lovforslaget længe stået som en af de vigtigste brikker i at skabe regulatorisk forudsigelighed, men den seneste udvikling peger på, at vejen til en endelig vedtagelse er mere snoet end ventet.

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Etik-kompromis under lup i Det Hvide Hus

Ifølge Crypto Briefing er det netop et etisk kompromis i lovteksten, der nu bliver gennemgået i Det Hvide Hus, før lovforslaget eventuelt kan sendes videre til en senatsafstemning. Detaljerne i selve kompromiset er ikke fuldt offentliggjort, men det fremgår, at godkendelsen af dette punkt ses som en forudsætning for, at CLARITY Act kan komme videre i den lovgivningsmæssige proces.

Samtidig kæder CoinGape sagen sammen med en anden aktuel personalesag: Senatets retsudvalg har planlagt en afstemning om at sende nomineringen af Todd Blanche som ny justitsminister (Attorney General) videre til en fuld senatsafstemning. Blanche, der tidligere var Donald Trumps personlige forsvarsadvokat og i dag fungerer som fungerende justitsminister, forbindes ifølge CoinGape med en krypto-venlig linje i justitsministeriet.

Hvorfor Blanche-nomineringen er blevet en del af krypto-kampen

Koblingen mellem de to sager opstår, fordi det etiske kompromis i CLARITY Act ifølge CoinGape hænger sammen med justitsministeriets fremtidige beføjelser og tilsynsrolle over for digitale aktiver. Bliver Blanche endeligt godkendt som justitsminister, ventes det at cementere en mere lempelig og krypto-imødekommende håndhævelseslinje fra DOJ’s side – noget som dele af kryptobranchen har efterspurgt gennem længere tid.

Omvendt betyder den tætte sammenkobling af de to sager, at usikkerhed omkring Blanches nominering kan smitte af på tidsplanen for CLARITY Act. Skulle nomineringen trække ud eller møde modstand i Senatet, kan det ifølge kilderne forsinke det etiske kompromis og dermed selve lovforslagets videre skæbne.

Betydning for danske investorer

For danske investorer med eksponering mod krypto-aktiver eller amerikanske krypto-relaterede aktier er sagen relevant, fordi CLARITY Act længe har været fremhævet som en potentiel katalysator for øget institutionel deltagelse i markedet. Manglende regulatorisk klarhed har historisk været en af de faktorer, der har holdt store, konservative kapitalforvaltere tilbage fra at investere massivt i digitale aktiver.

Jo længere vedtagelsen trækker ud, desto længere risikerer usikkerheden om de amerikanske spilleregler at bestå – hvilket kan påvirke prisdannelsen på både bitcoin, ether og krypto-relaterede aktier, der handles på danske og internationale platforme. Samtidig er det værd at bemærke, at bipartisan opbakning fortsat fremhæves som afgørende, hvilket betyder, at udfaldet i høj grad afhænger af den bredere politiske stemning i Washington frem mod en eventuel afstemning.

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Kilder: Cryptobriefing, Coingape