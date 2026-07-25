Clarity Act i modvind: Analytikere sænker odds for vedtagelse til 30 pct.

Galaxy sænker sandsynligheden for at USA's kryptolov Clarity Act bliver vedtaget, mens uenighed om etikregler bremser fremdriften i Senatet.

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Udsigten til, at USA’s længe ventede kryptolov Clarity Act bliver vedtaget, er blevet markant ringere. Analysehuset Galaxy har sænket sandsynligheden for en vedtagelse til blot 30 procent og betegner situationen som et behov for en “sidste-øjeblik-indsats”, hvis lovforslaget skal komme i mål.

Ifølge Galaxy peger syv demokratiske forhandlere på, at det seneste udkast til loven mangler stærkere etik- og forbrugerbeskyttelsesregler. Det er netop denne uenighed, der nu truer med at sætte den centrale kryptolov på pause, skriver The Block.

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Republikanernes etikforslag afvises

Ifølge Decrypt har Senatets flertalsleder, John Thune, signaleret, at lovforslaget sandsynligvis ikke vil blive vedtaget i Senatet før sommerpausen i august. Baggrunden er, at demokratiske senatorer afviser republikanernes formulering af etikregler i det seneste udkast.

Det er netop denne strid, der har fået analytikere til at nedjustere forventningerne til, hvornår og om Clarity Act overhovedet bliver vedtaget i sin nuværende form. Loven har ellers været fremhævet som den lovgivning, der skal give klare regler for, hvornår et kryptoaktiv skal betragtes som et værdipapir eller en råvare i amerikansk ret.

Ifølge newsbtc.com viser forsinkelsen, at kampen om kryptomarkedets fremtidige struktur i USA langt fra er afsluttet, selv om loven allerede har været igennem flere forhandlingsrunder i Kongressen.

Presset kalender og en skrumpende tidsramme

Den politiske kalender arbejder imod lovforslaget. Med sommerpausen nærmer sig, og en tæt pakket dagsorden i Senatet i øvrigt, er der ifølge Decrypt kun et smalt tidsvindue til at få forhandlingerne i mål, før momentum for alvor kan gå tabt.

Det skaber usikkerhed for et krypto-erhverv, der i flere år har efterspurgt klarere amerikanske spilleregler. Uden en vedtaget lov fortsætter den regulatoriske gråzone, hvor amerikanske myndigheder som SEC og CFTC til dels selv har måttet definere rammerne gennem retssager og enkeltafgørelser.

Betydning for danske investorer

For danske investorer med eksponering mod kryptovaluta eller kryptorelaterede aktier er sagen relevant, fordi amerikansk regulering historisk har haft stor indflydelse på den globale prisdannelse og investorernes risikovillighed i markedet. En forsinket eller udvandet Clarity Act kan forlænge den usikkerhed, som mange institutionelle investorer har peget på som en barriere for større kryptoallokeringer.

Samtidig understreger sagen, at amerikansk lovgivningsarbejde sjældent følger en lige linje. Investorer, der handler krypto eller kryptoaktier, bør derfor være opmærksomme på, at politiske forsinkelser i USA kan skabe kortsigtet volatilitet, uden at det nødvendigvis ændrer den langsigtede regulatoriske retning.

Læs også: Krypto-lovgivning CLARITY Act udskydes: Senatet når det ikke før sommerpausen

Kilder: Theblock, Decrypt, Newsbtc