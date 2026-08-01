CLARITY Act i modvind: Scaramucci tror på Trump-opbakning trods faldende odds

CLARITY Acts chancer for vedtagelse i 2026 falder, mens finansminister kritiserer demokraternes blokade og Scaramucci spår Trump-opbakning til etik-aftale.

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Udsigterne for, at den vigtige kryptolovgivning CLARITY Act når at blive vedtaget i Senatet i år, er faldet til et nyt lavpunkt – med blot en uge tilbage, før sommerens pause i Kongressen indledes. Det melder SkyBridge Capital-stifteren Anthony Scaramucci, som samtidig spår, at præsident Donald Trump vil bakke op om en nyforhandlet, tværpolitisk etik-aftale, der kan bane vejen for lovforslaget.

Sagen har fået ekstra vægt, efter at USA’s finansminister har kritiseret demokraternes fortsatte modstand i sagen og kaldt situationen “skuffende”, ifølge AMBCrypto. Kritikken kommer, mens tiden er ved at løbe ud for at få loven igennem, inden Senatet går på sommerferie i august.

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Etik-aftale kan blive løsningen på dødvandet

Ifølge Scaramucci er der forhandlet en bipartisan etik-aftale, som han vurderer, at Trump i sidste ende vil skrive under på. En sådan aftale kan potentielt bryde den politiske låsning, der har holdt CLARITY Act fastfrosset i Senatet, skriver CoinGape.

CLARITY Act har været et af de mest omdiskuterede lovforslag i den amerikanske kryptobranche, fordi det skal fastlægge klare regulatoriske rammer for digitale aktiver – herunder afgrænsningen mellem, hvilke tokens der reguleres af værdipapirmyndigheden SEC, og hvilke der hører under råvaretilsynet CFTC. Manglen på en sådan afklaring har i årevis skabt usikkerhed for både kryptobørser, investorer og udstedere i USA.

Finansministeren retter skarp kritik mod demokraterne

Ifølge AMBCrypto har den amerikanske finansminister offentligt kritiseret demokraternes fortsatte blokade af lovforslaget og kaldt forløbet skuffende. Udmeldingen understreger den stigende frustration i Washington over, at en central regulatorisk reform for kryptomarkedet fortsat sidder fast i den politiske proces, på trods af at et flertal i begge kamre tidligere har udtrykt støtte til grundprincipperne i loven.

Med kun få dage tilbage, før Senatet går i sommerpause, er tidsvinduet for en vedtagelse i denne kongres-session ved at lukke. Hvis loven ikke passeres nu, risikerer processen at skulle genstartes helt eller delvist, når Kongressen vender tilbage fra pausen.

Betydning for danske kryptoinvestorer

Selvom CLARITY Act er amerikansk lovgivning, følges processen tæt af globale markedsaktører – herunder danske investorer med eksponering mod kryptovaluta og børsnoterede selskaber med krypto-relaterede aktiviteter. En klar amerikansk regulering ventes at kunne øge den institutionelle interesse for digitale aktiver globalt, mens fortsat usikkerhed omvendt kan lægge en dæmper på risikovilligheden i sektoren.

Markedet vil i den kommende uge holde skarpt øje med, om den omtalte etik-aftale reelt kan bryde dødvandet i Senatet, eller om CLARITY Act ender med at blive udskudt til efter sommerpausen – med den usikkerhed, det vil skabe for både amerikanske og internationale kryptoaktører.

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Kilder: Coingape, AMBCrypto