CLARITY Act i modvind: Senatet løber tør for tid før sommerpausen

Trods opbakning fra Goldman Sachs og Fidelity daler chancerne for USA's kryptoregulering CLARITY Act, mens analytikere kobler bitcoin til lovens skæbne.

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Det amerikanske lovforslag CLARITY Act, som skal fastlægge klare regler for kryptomarkedet i USA, kæmper med faldende opbakning i Senatet, kort før politikerne går på sommerpause. Det sker på trods af, at lovforslaget bakkes op af tunge navne som Goldman Sachs og Fidelity samt flere amerikanske retshåndhævende myndigheder.

Ifølge branchemediet Cointelegraph er stemningen omkring lovforslagets vedtagelse blevet mere pessimistisk i takt med, at tidsfristen nærmer sig. Senatet forlader Washington til sommerpause om blot to uger, og der er ifølge flere kryptomedier fortsat betydelig usikkerhed om, hvorvidt loven når at blive behandlet inden da.

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Håbet om hurtig vedtagelse svinder

CLARITY Act skal skabe et regulatorisk fundament for, hvordan digitale aktiver klassificeres og overvåges i USA – blandt andet ved at afklare, hvornår et kryptoaktiv skal betragtes som et værdipapir, og hvornår det falder ind under råvarelovgivningen. Lovforslaget har længe været betragtet som en central brik i at gøre det amerikanske kryptomarked mere forudsigeligt for både institutionelle og private investorer.

Trods bred institutionel opbakning peger flere analyser på, at fremdriften i Senatet er gået i stå. Ifølge Cointelegraph er der stadig politisk vilje blandt tilhængere, men den korte tidshorisont og et fyldt lovgivningsprogram gør det stadig mere usikkert, om forslaget når at blive behandlet, inden Kongressen går på sommerpause.

Syv forhindringer og en bitcoin-milepæl

Krypto-mediet BeInCrypto har kortlagt hele syv konkrete forhindringer, som lovforslaget skal igennem i Senatet, før det kan komme til afstemning. Ifølge analytikere, som mediet har talt med, kan en vedtagelse af CLARITY Act blive en afgørende katalysator for bitcoinkursen – flere peger på et kursmål omkring 200.000 dollar, hvis loven bliver vedtaget og skaber den regulatoriske klarhed, markedet har efterspurgt i flere år.

Omvendt advarer de samme analytikere om, at et sammenbrud i forhandlingerne kan udskyde en afklaring til langt senere på året – med risiko for, at markedets forventninger til en snarlig regulatorisk gennembrud bliver skuffet.

Tidspres før sommerpausen

Ifølge CoinDesk er situationen tilspidset, fordi Senatet forlader Washington om to uger, hvilket lægger et hårdt tidspres på både lovgivere og lobbyister, der presser på for en vedtagelse. Mediet peger på, at flere konkrete procedurer og udvalgsbehandlinger skal falde på plads, hvis loven overhovedet skal nå frem til en afstemning, inden pausen indtræffer.

Sagen om CLARITY Act er blot ét blandt flere store temaer, kryptomarkedet holder øje med i disse dage. Ifølge CoinGape venter markedet samtidig på udfaldet af Federal Reserves rentemøde og på den amerikanske PCE-inflationsrapport, som begge kan flytte betydeligt på både aktie- og kryptomarkederne i den kommende uge.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer med eksponering mod bitcoin, kryptobørser eller relaterede aktier er sagen relevant, fordi amerikansk regulering historisk har fungeret som en global rettesnor for, hvordan digitale aktiver behandles skattemæssigt og juridisk. En klar amerikansk lovramme kan gøre det lettere for både private og institutionelle investorer at investere i kryptoprodukter – herunder ETF’er og børsnoterede kryptoselskaber – mens fortsat usikkerhed kan holde en del kapital på sidelinjen.

Indtil videre er der ingen garanti for, hvornår – eller om – CLARITY Act ender med at blive vedtaget i sin nuværende form. Markedet vil i den kommende uges tid holde skarpt øje med udviklingen i Senatet, samtidig med at rentebeslutninger og inflationstal fra USA ventes at sætte den bredere kurs for både aktie- og kryptomarkederne.

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Kilder: Cointelegraph, Beincrypto, CoinDesk, Coingape