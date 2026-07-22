Clarity Act nærmer sig mål: Bessent kalder det “1-yard-linjen”

Amerikanske senatorer melder om fremskridt i kryptolovgivningen Clarity Act, mens etikreglerne for Trump fortsat er det sidste store stridspunkt før august-pausen.

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Den længe ventede amerikanske kryptolov, Clarity Act, nærmer sig sin afgørende fase. En amerikansk senator beskriver forhandlingerne som “næsten i mål”, mens finansminister Scott Bessent har kaldt lovforslagets status for “1-yard-linjen” – en henvisning til amerikansk fodbold, hvor holdet blot mangler den sidste meter til touchdown. Det skriver Bitcoin Magazine.

Lovgiverne arbejder ifølge kilden intenst for at få loven vedtaget, inden Kongressen går på sommerferie i august. Clarity Act skal fastlægge de overordnede rammer for, hvordan digitale aktiver reguleres i USA, herunder hvilken myndighed – SEC eller CFTC – der har tilsynet med forskellige typer kryptoprodukter.

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Etikreglerne er den sidste forhindring

Selv om der er fremgang i forhandlingerne, er der stadig ét centralt stridspunkt tilbage: etikbestemmelserne i lovforslaget. Ifølge CoinGape mødtes tovholdere fra begge partier for at forsøge at finde en fælles løsning på netop dette punkt, som ifølge kilden er det største uafklarede spørgsmål i lovgivningsprocessen. Samtidig fortsætter diskussionerne om, hvordan decentraliseret finans (DeFi) skal indpasses i regelsættet.

Ifølge CoinDesk har Det Hvide Hus cirkuleret detaljer om de interessekonfliktbegrænsninger, som præsident Trump angiveligt har aftalt med republikanske forhandlere. Men Demokraterne i Kongressen er endnu ikke overbeviste og har ifølge samme kilde tøvet med at bakke op om den foreslåede aftale. Uenigheden handler blandt andet om, hvorvidt reglerne er strenge nok til at forhindre, at politikere og embedsmænd – herunder præsidenten selv – kan drage personlig fordel af deres krypto-relaterede investeringer, mens de sidder med indflydelse på lovgivningen.

Kapløb mod sommerpausen

Tidspresset er tydeligt i forhandlingerne. Skulle Clarity Act ikke blive vedtaget, før Kongressen går på sommerferie i august, risikerer processen at trække yderligere i langdrag hen over efteråret, hvor andre politiske sager typisk fylder dagsordenen. Det giver lovgiverne et konkret incitament til at lukke etik-spørgsmålet ned hurtigt, selv om selve substansen i uenigheden – hvor tætte bånd politikere må have til krypto-industrien – ikke er triviel at forhandle sig frem til.

For danske og øvrige europæiske investorer med eksponering mod kryptoaktiver er sagen relevant, fordi Clarity Act potentielt vil skabe den mest omfattende amerikanske regulering af digitale aktiver til dato. En klar juridisk ramme i USA kan øge institutionel interesse for kryptomarkedet globalt og reducere den regulatoriske usikkerhed, som ofte har tynget prisdannelsen på både bitcoin og andre kryptovalutaer. Omvendt kan fortsatte forsinkelser eller en udvandet version af loven skabe ny usikkerhed om, hvornår og hvordan amerikanske myndigheder reelt vil håndhæve reglerne.

Bred politisk opmærksomhed om lovens rækkevidde

Sideløbende med forhandlingerne om etikreglerne diskuteres det også, hvilke afledte effekter loven kan få uden for de traditionelle kryptomarkeder. Blandt andet har jurister peget på, at Clarity Act kan give den amerikanske råvaretilsynsmyndighed CFTC klarere beføjelser til at regulere den hastigt voksende sektor for prediction markets – markeder hvor investorer kan handle kontrakter baseret på udfaldet af fremtidige begivenheder. Det illustrerer, at lovforslagets betydning rækker videre end blot bitcoin og de mest kendte kryptovalutaer.

Med Bessents udtalelse om, at forslaget står på “1-yard-linjen”, signalerer Det Hvide Hus tydeligt, at man ønsker en hurtig afslutning på forhandlingerne. Om Demokraterne kan overtales til at acceptere de fremlagte etikbegrænsninger inden for de kommende uger, vil afgøre, om Clarity Act når i mål før sommerpausen – eller om lovgivningen igen bliver udskudt.

Læs også: Kryptolov CLARITY Act fastlåst i etikstrid mellem Trump og demokrater

Kilder: Bitcoin Magazine, Coingape, CoinDesk