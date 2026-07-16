CLARITY Act nærmer sig senatsafstemning før sommerpausen – pres stiger på Washington

Det amerikanske Senat kan stemme om den ventede kryptolov CLARITY Act inden august-pausen. Ripple og branchen presser på for vedtagelse.

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Det amerikanske Senat lægger op til at stemme om den længe ventede kryptolov CLARITY Act, inden kongressen går på sommerferie i august. Forslaget, der skal fastlægge klare regulatoriske rammer for digitale aktiver, har ifølge Crypto Briefing opnået voksende opbakning i de seneste uger.

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Trump involverer sig direkte

Ifølge CoinGape har præsident Donald Trump i forbindelse med forhandlingerne mødtes med amerikanske senatorer for at drøfte uenigheder om lovforslaget. Mødet understreger, hvor højt kryptolovgivningen prioriteres i Washington i disse uger, hvor tiden inden sommerpausen er ved at løbe ud.

Ripples juridiske chef, Stuart Alderoty, har offentligt opfordret lovgivere til at bakke op om CLARITY Act. Han advarer ifølge CoinGape om, at en afvisning af loven i praksis vil efterlade kryptomarkedet uden klare regler og dermed give useriøse aktører frit spil.

Fra politisk kamp til compliance-problem

Mens politikere og branchefolk kæmper om lovens endelige udformning, peger Forbes på, at forsinkelsen allerede har konsekvenser i praksis. Ifølge mediet er den udskudte tidsplan ikke længere blot en politisk hovedpine, men et konkret compliance-problem for selskabers juridiske afdelinger, complianceansvarlige og bestyrelser, som skal forholde sig til regelsættet – uanset om det bliver vedtaget eller ej inden fristen.

Forbes understreger, at virksomheder allerede nu bør forberede sig på begge scenarier: en vedtaget lov med nye krav til rapportering og markedsadfærd, eller en fortsat gråzone, hvis afstemningen udskydes yderligere.

Hvorfor det betyder noget for danske investorer

CLARITY Act er blevet et af de mest omtalte lovforslag i amerikansk kryptopolitik, fordi det skal afklare, hvornår digitale aktiver reguleres som værdipapirer, og hvornår de falder under en anden kategori. En afklaring kan få stor betydning for både amerikanske og internationale investorer, herunder danskere med eksponering mod kryptovalutaer som XRP, bitcoin og andre digitale aktiver via udenlandske platforme.

Bliver loven vedtaget før august-pausen, kan det sende et signal om øget regulatorisk stabilitet i det amerikanske marked – noget der historisk har haft en positiv effekt på sentimentet omkring kryptoaktiver globalt. Omvendt kan endnu en udskydelse forlænge den usikkerhed, som flere selskaber i branchen, herunder Ripple, længe har efterlyst en løsning på.

Det er endnu uvist, hvornår den præcise afstemning finder sted, men presset fra både industrien og Det Hvide Hus tyder på, at Senatet forsøger at få sagen afgjort, inden politikerne forlader Washington for sommeren.

Kilder: Cryptobriefing, Coingape, Forbes