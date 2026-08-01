CLARITY Act presses mod tidsfrist: Demokratisk blokade kritiseres skarpt

USA's finansminister kalder demokratisk modstand mod CLARITY Act "skuffende", mens Coinbase og Grayscale presser på for en afstemning før sommerpausen.

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USA’s finansminister har rettet skarp kritik mod demokratiske senatorer, der blokerer for CLARITY Act – den længe ventede lov, der skal fastlægge de regulatoriske rammer for digitale aktiver i USA. Ministeren kaldte modstanden “skuffende”, i takt med at tiden løber ud for at få loven vedtaget inden Senatets sommerpause i august.

Sagen sætter fornyet fokus på den politiske kamp om amerikansk kryptoregulering, som investorer verden over følger tæt. CLARITY Act skal blandt andet afklare, hvornår digitale aktiver reguleres som værdipapirer af børstilsynet SEC, og hvornår de i stedet hører under det amerikanske råvaretilsyn CFTC – en afklaring, som branchen længe har efterspurgt for at reducere den regulatoriske usikkerhed.

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Coinbase: Yngre demokrater bakker op

Coinbase-børsens politiske chef, Faryar Shirzad, har forsøgt at nuancere billedet af den demokratiske modstand. I et interview udtalte han, at krypto formentlig er “det mest bipartisanske emne” i Washington, og at det primært er ældre demokratiske senatorer, der holder loven tilbage – mens yngre partifæller ifølge ham forstår lovforslagets indhold og støtter en vedtagelse.

Udtalelsen understreger den splittelse, der tilsyneladende findes internt hos demokraterne omkring CLARITY Act. Mens dele af partiet frygter, at loven vil svække forbrugerbeskyttelsen og åbne for interessekonflikter – ikke mindst set i lyset af tidligere præsident Donald Trumps egne kryptointeresser – peger andre stemmer på, at manglende regulering skader amerikansk konkurrenceevne over for lande med klarere rammer.

Grayscale lægger pres på Senatet

Presset på lovgiverne kommer også fra investeringsselskabet Grayscale, som forvalter en række børsnoterede kryptoprodukter. Selskabet har sendt et brev til senatorerne, hvor det opfordrer til, at CLARITY Act – formelt kaldet Digital Asset Market Clarity Act – bringes til afstemning i Senatets plenarforsamling, inden medlemmerne går på sommerferie.

Grayscales henvendelse føjer sig til en lang række af brancheaktører, der i de seneste uger har forsøgt at skubbe loven fremad, og illustrerer, hvor stor kommerciel interesse der er i at få vedtaget klare spilleregler, før nye politiske prioriteter fylder dagsordenen efter pausen.

Betydning for danske investorer

For danske investorer med eksponering mod krypto-relaterede aktier og produkter – herunder børsnoterede kryptobørser, minefirmaer og fonde som Grayscales – er udfaldet af CLARITY Act langt fra ligegyldigt. En vedtaget lov ville skabe større regulatorisk forudsigelighed på det amerikanske marked, som i praksis fungerer som verdens vigtigste barometer for kryptopriser og -sentiment.

Omvendt vil endnu en udskydelse forlænge den usikkerhed, der historisk har tynget værdiansættelsen af kryptorelaterede selskaber og i perioder har sendt kapital væk fra det amerikanske marked til jurisdiktioner med klarere regler, som EU’s MiCA-forordning. Dermed kan udfaldet af den kommende tids forhandlinger i Senatet få direkte betydning for kursudviklingen i både kryptovalutaer og de aktier, der er tæt knyttet til sektoren.

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Kilder: AMBCrypto, Bitcoin Magazine, Coingape