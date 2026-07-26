CLARITY Act sat på pause igen: Demokrater kræver ændringer i krypto-lovforslag

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Det amerikanske lovforslag CLARITY Act, som skal fastlægge klare regler for kryptomarkedet, er igen strandet i Senatet. Demokratiske senatorer nægter at stemme forslaget igennem, medmindre en central etik-bestemmelse ændres, skriver CoinGape.

Uenigheden handler om, hvem der skal håndhæve reglerne i den fremtidige krypto-lovgivning. Demokraterne kræver, at det bliver delstaternes justitsministre (attorneys general) og ikke det føderale justitsministerium (DOJ), der får ansvaret for håndhævelsen. Uden den ændring vil bestemmelsen efter alt at dømme blive blokeret, når forslaget skal videre i lovgivningsprocessen.

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Kampen om markedsstruktur er ikke slut

Ifølge NewsBTC understreger forsinkelsen, at den bredere kamp om kryptomarkedets fremtidige struktur i USA langt fra er afgjort. CLARITY Act har i over et år været omdrejningspunkt for et forsøg på at give kryptobranchen den regulatoriske klarhed, som både udstedere, børser og investorer længe har efterspurgt.

Forslaget skal blandt andet afklare, hvornår et digitalt aktiv betragtes som et værdipapir under SEC’s tilsyn, og hvornår det i stedet falder under råvaretilsynet CFTC. Den grænsedragning har været en af de største usikkerhedsfaktorer for amerikanske kryptoselskaber i årevis, og en afklaring ventes at kunne åbne døren for flere institutionelle investeringer.

Netop derfor har forsinkelsen betydning langt ud over selve lovgivningsprocessen. Så længe reglerne forbliver uklare, må virksomheder i sektoren fortsat navigere i et regulatorisk grænseland, hvor risikoen for pludselige håndhævelsesaktioner fra myndighederne stadig er til stede.

Analytikere holder øje med krypto-relaterede aktier

Mens forhandlingerne trækker ud, peger CoinGape på, at markedsanalytikere nøje følger en række børsnoterede selskaber med tilknytning til kryptosektoren. Tanken er, at selskaber, der er direkte eksponeret mod digitale aktiver – eksempelvis børser, forvaltere af kryptoprodukter og virksomheder med store beholdninger af kryptovaluta – kan opleve kursbevægelser, alt efter hvordan og hvornår CLARITY Act i sidste ende bliver vedtaget.

For danske investorer, der har eksponering mod amerikanske krypto-aktier gennem enten direkte investeringer eller via ETF’er og fonde, er sagen relevant at følge. En hurtigere afklaring af de amerikanske regler kan øge investorernes appetit på sektoren, mens fortsatte forsinkelser risikerer at holde usikkerheden – og dermed volatiliteten – ved lige.

Det er endnu uvist, hvornår Senatet igen tager CLARITY Act op til afstemning, eller om demokraternes krav om ændringer i håndhævelsesbestemmelsen bliver imødekommet. Indtil da forbliver kryptobranchens ønske om klare, ensartede amerikanske spilleregler uindfriet.

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Kilder: Coingape, Newsbtc