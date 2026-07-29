Clarity Act taber momentum i Kongressen – SEC-formand bakker stadig op

Den ventede amerikanske krypto-lov Clarity Act sander til i Kongressen. SEC-chef Paul Atkins støtter fortsat loven, men usikkerheden tynger sektoren.

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Håbet om en hurtig amerikansk afklaring af kryptomarkedets regulatoriske rammer er ved at smuldre. Den længe ventede Clarity Act, som skal fastlægge klare spilleregler for digitale aktiver i USA, mister fart i Kongressen, og branchen står fortsat med afgørende ubesvarede spørgsmål om, hvem der reelt skal føre tilsyn med sektoren.

Ifølge Crypto Briefing er den politiske fremdrift bag lovforslaget aftaget markant, og det efterlader krypto-selskaber og investorer i en fortsat gråzone, hvor det er uklart, om det er værdipapirtilsynet SEC eller råvaretilsynet CFTC, der i sidste ende skal have hovedansvaret for tilsynet med digitale aktiver.

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SEC-formanden holder fast i støtten

Midt i den svindende fremdrift har SEC’s formand, Paul Atkins, gentaget sin opbakning til lovforslaget. Ifølge Bitcoin Magazine har Atkins sagt, at han er “committed” til at hjælpe med at fremme Clarity Act gennem det politiske system.

Udmeldingen kommer, mens loven har trange kår i Kongressen, og den signalerer, at i hvert fald dele af myndighedsapparatet fortsat ser et politisk kompromis om markedsstruktur som en prioritet – selv om selve lovgivningsprocessen er gået i stå.

Kampen om markedsstrukturen er ikke slut

Ifølge NewsBTC understreger forsinkelsen af CLARITY Act, at kampen om kryptomarkedets fremtidige struktur i USA langt fra er afgjort. Uenigheden handler i bund og grund om, hvor grænsen skal gå mellem, hvilke tokens der skal betragtes som værdipapirer under SEC’s tilsyn, og hvilke der falder ind under råvarelovgivningen og dermed CFTC.

Uden en endelig lov risikerer branchen fortsat at operere efter et lappeværk af retspraksis og myndighedsudtalelser i stedet for en fast, forudsigelig ramme. Det gør det sværere for både etablerede aktører og nye projekter at planlægge langsigtede investeringer og produktudviklinger i det amerikanske marked.

Betydning for danske investorer

For danske investorer med eksponering mod krypto-relaterede aktier og aktiver er den amerikanske regulering afgørende, fordi USA fortsat er det marked, der sætter dagsordenen globalt. Fortsat usikkerhed om, hvem der har jurisdiktion over hvilke krypto-aktiver, kan betyde længere ventetid, før store institutionelle investorer for alvor øger deres allokering til sektoren.

Samtidig kan en afklaring – når den engang kommer – fungere som en udløser for øget interesse og kapitaltilstrømning, som tidligere set ved andre regulatoriske milepæle i den amerikanske krypto-historie. Indtil da må investorer indstille sig på, at politisk usikkerhed forbliver en risikofaktor for prisudsving i digitale aktiver.

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Kilder: Cryptobriefing, Bitcoin Magazine, Newsbtc