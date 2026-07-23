Clarity Act til afstemning i Senatet uden aftale med Demokraterne

Senatet stemmer om den centrale krypto-lov Clarity Act i næste uge, mens markedets tro på vedtagelse falder markant blandt investorer.

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Den amerikanske krypto-lov Clarity Act skal til afstemning i Senatet i næste uge – uden at der er landet en aftale med de demokratiske senatorer. Det skriver Crypto Briefing, som bekræftes af flere kilder tæt på forhandlingerne.

Loven, der skal fastlægge de fremtidige regler for det amerikanske kryptomarked, har været under forhandling i flere måneder og betragtes af mange markedsdeltagere som en af de vigtigste retlige afklaringer for digitale aktiver i USA nogensinde.

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Markedet tvivler på vedtagelse

Ifølge oplysninger fra CoinGape er sandsynligheden for, at loven bliver vedtaget i 2026, faldet markant på forudsigelsesmarkedet Polymarket. Sandsynligheden lå ifølge platformen på blot 39 procent, efter at demokratiske senatorer offentligt kritiserede den seneste version af lovforslaget om markedsstruktur for krypto.

Faldet i odds afspejler den usikkerhed, der nu præger forhandlingerne, efter at Demokraterne har signaleret modstand mod dele af den opdaterede tekst. Uden bred politisk opbakning risikerer lovforslaget at strande, selv om det formelt sendes til afstemning.

Lummis: Flere punkter skal stadig drøftes

Senator Cynthia Lummis, en af de ledende forhandlere bag lovforslaget, har over for CoinDesk bekræftet, at flere elementer i den opdaterede bill – herunder etiske bestemmelser – fortsat skal diskuteres nærmere. Lummis udtrykte samtidig tilfredshed med, at den reviderede version af loven nu var klar til offentliggørelse.

Udtalelsen tyder på, at selve indholdet af Clarity Act stadig er til debat internt blandt senatorerne, selv om tidsplanen for en afstemning i næste uge fastholdes.

Hvorfor det betyder noget for investorer

Clarity Act har været fulgt tæt af kryptomarkedet gennem hele 2026, fordi loven skal afklare, hvilke digitale aktiver der reguleres som værdipapirer, og hvilke der falder under andre myndigheder som eksempelvis CFTC. En klar retlig ramme har af mange markedsaktører været fremhævet som afgørende for, at institutionelle investorer for alvor kan øge deres eksponering mod krypto.

Falder odds for vedtagelse yderligere, kan det smitte af på prisudviklingen i tokens, der har været handlet på forventning om regulatorisk klarhed, herunder aktiver med tætte bånd til amerikansk markedsstruktur. Omvendt kan en vedtagelse – selv uden fuld demokratisk opbakning – styrke tilliden til, at USA bevæger sig mod et mere forudsigeligt regelsæt for krypto.

For danske investorer med eksponering mod krypto via amerikanske børsnoterede selskaber eller direkte i digitale aktiver er udviklingen relevant, fordi amerikansk lovgivning historisk har haft afsmittende effekt på globale kryptopriser og på, hvordan udenlandske selskaber vælger at operere i det amerikanske marked.

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Kilder: Cryptobriefing, Coingape, CoinDesk