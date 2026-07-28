Clarity Act udskudt igen: Analytikere tvivler på vedtagelse i 2026

Afstemningen om den ventede krypto-lov Clarity Act rykkes endnu en gang, og flere analytikere sætter nu spørgsmålstegn ved, om loven overhovedet bliver vedtaget i 2026.

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Den længe ventede afstemning om den amerikanske krypto-lov Clarity Act bliver igen udskudt. En cloture-afstemning, der skulle bane vejen for lovens videre behandling i Senatet, forventes ikke længere at finde sted denne uge, og fokus er nu rettet mod næste uge, skriver Crypto Briefing.

Forsinkelsen understreger, hvor svært det er at samle et bredt politisk flertal bag lovforslaget, som ellers skulle give amerikanske kryptovirksomheder mere klare regulatoriske rammer. Manglen på fremdrift har allerede sat sine spor i markedets tillid til, at USA på kort sigt får en samlet lovgivning for digitale aktiver.

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Analytikere tvivler på vedtagelse i 2026

Ifølge CoinGape er der en voksende skepsis blandt markedsanalytikere om, hvorvidt Clarity Act overhovedet bliver vedtaget i løbet af 2026. Blandt de skeptiske stemmer er Alex Thorn fra Galaxy Digital og investoren Anthony Scaramucci, der begge har peget på flere konkrete årsager til, at lovforslaget kan strande.

Det sker, selv om republikanske senatorer ifølge samme kilde har foretaget en række indrømmelser i et forsøg på at vinde bred, tværpolitisk opbakning til loven. Ifølge CoinGape er sandsynligheden for, at loven passerer i 2026, faldet den seneste tid, hvilket afspejles i markedsbaserede odds på lovens skæbne.

De gentagne forsinkelser peger på en grundlæggende udfordring: Selv med republikansk flertal og imødekommelse af flere demokratiske krav har det endnu ikke været muligt at sikre den nødvendige opbakning til, at lovforslaget kan komme videre i Senatets procesregler.

Betydning for kryptomarkedet og danske investorer

Clarity Act har været fremhævet som en central brik i bestræbelserne på at give amerikanske kryptovirksomheder mere forudsigelige rammer, herunder en klarere opdeling mellem, hvilke digitale aktiver der reguleres som værdipapirer, og hvilke der falder ind under råvarelovgivningen. En manglende eller yderligere forsinket vedtagelse kan derfor forlænge den regulatoriske usikkerhed, som mange kryptoaktører og investorer globalt har holdt øje med.

For danske investorer, der har eksponering mod krypto gennem enten direkte beholdninger eller børsnoterede produkter, er sagen relevant, fordi amerikansk lovgivning historisk har haft stor indflydelse på den globale prisdannelse og risikoappetit inden for digitale aktiver. Fortsatte forsinkelser kan bidrage til øget volatilitet, indtil der er større klarhed om lovens skæbne.

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Om cloture-afstemningen rent faktisk finder sted i den kommende uge, står endnu hen i det uvisse. Både Crypto Briefing og CoinGape peger på, at den politiske proces omkring lovforslaget fortsat er skrøbelig, og at markedet næppe kan forvente hurtig afklaring på Clarity Acts fremtid.

Kilder: Cryptobriefing, Coingape