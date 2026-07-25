CLARITY Act udskudt til november: Frygt for at valgkamp bremser krypto-lov

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Den længe ventede amerikanske kryptolov, CLARITY Act, ser ud til at blive udskudt langt ud over sommeren – og måske helt frem til efter midtvejsvalget i november. Det fremgår af en analyse fra CoinGape, der citerer Senatets flertalsleder John Thune for, at loven ikke har nogen chance for at blive vedtaget, før Kongressen går på sommerferie i august.

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Valgkamp presser lovgivningsdagsordenen

Ifølge CoinGape peger flere kilder i Washington nu på, at det politiske klima omkring det kommende midtvejsvalg gør det stadig sværere at samle det nødvendige flertal bag CLARITY Act. Ron Hammond, chef for politik og interessevaretagelse hos handelsselskabet Wintermute, vurderer, at fokus i praksis flyttes til perioden efter valget i november, hvor det politiske pres forventes at aftage.

CLARITY Act skal fastlægge en klar juridisk ramme for, hvordan digitale aktiver skal reguleres i USA – herunder hvornår et token betragtes som et værdipapir under SEC’s tilsyn, og hvornår det i stedet hører under råvaretilsynet CFTC. Loven har i månedsvis været fremhævet som en af de vigtigste brikker i den amerikanske kryptoregulering, og en fortsat udskydelse forlænger den regulatoriske usikkerhed, som mange aktører i branchen har efterlyst en løsning på.

Håbet lever endnu før sommerpausen

Ikke alle har dog opgivet håbet om, at loven kan nå at blive vedtaget inden den planlagte augustpause. Ifølge mediet U.Today er en fremtrædende kryptolobbyist stadig overbevist om, at det er muligt at presse loven igennem, før Kongressen går på sommerferie – selvom tidsvinduet nu er meget snævert.

Samtidig peger analysen fra NewsBTC på, at selve udskydelsen ikke betyder, at kampen om en samlet amerikansk markedsstruktur for kryptoaktiver er slut. Ifølge mediet fortsætter forhandlingerne bag kulisserne, og branchen og lovgivere arbejder fortsat på at finde en formulering, der kan samle et flertal, når Senatet igen tager fat på sagen.

Betydning for danske investorer

For danske investorer med eksponering mod krypto er sagen relevant, fordi en klar amerikansk regulering typisk anses som en forudsætning for, at flere institutionelle investorer for alvor tør gå ind i markedet i stort omfang. En yderligere udskydelse til efter midtvejsvalget forlænger den usikkerhed, som blandt andet har præget priser på store kryptoaktiver og aktier med tilknytning til branchen gennem det seneste år.

Samtidig understreger sagen, hvor tæt amerikansk kryptolovgivning i praksis er koblet til den bredere politiske kalender. Med et midtvejsvalg i horisonten kan selv brede, tværpolitisk støttede lovforslag risikere at blive skudt til side, hvis politisk kapital i stedet bruges på valgkamp – en dynamik, som investorer i digitale aktiver må indregne som en tilbagevendende risikofaktor, indtil en endelig ramme er på plads.

Kilder: Coingape, Newsbtc, U