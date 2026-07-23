CLARITY Act vil forbyde Trump og embedsmænd at udstede kryptotokens frem til 2029

Opdateret udkast til CLARITY Act indeholder etiske regler, der forbyder amerikanske embedsmænd og deres ægtefæller at udstede tokens frem til 2029 – heriblandt Trumps kryptoprojekter.

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Det seneste udkast til den amerikanske kryptolovgivning CLARITY Act indeholder et etisk regelsæt, der forbyder siddende embedsmænd i den amerikanske regering at udstede eller sponsorere digitale tokens frem til 2029. Det bekræfter senator Cynthia Lummis, en af lovforslagets centrale forhandlere, ifølge Cointelegraph og Decrypt.

Reglerne vil ifølge Lummis også omfatte den amerikanske præsidents egne kryptoprojekter – herunder Donald Trumps engagement i digitale aktiver. Det gør ethics-bestemmelsen til et af de mest omdiskuterede elementer i det nye udkast, som blev offentliggjort af Lummis i sidste uge.

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Forbud mod tokens til embedsmænd og deres ægtefæller

Ifølge Decrypts gennemgang af det opdaterede lovudkast vil bestemmelsen blokere både embedsmænd og deres ægtefæller fra at udstede digitale aktiver, mens de er i embede. Samtidig indeholder teksten en undtagelse, der beskytter udviklere af non-custodial teknologi – altså software, hvor udviklerne ikke har kontrol over brugernes midler.

Håndhævelsen af reglerne vil ifølge samme kilde alene ligge hos det amerikanske justitsministerium (DOJ), hvilket rejser spørgsmål om, hvor effektivt forbuddet reelt bliver i praksis. Kritikere peger på, at en tidsbegrænset regel, der udløber i 2029, og en enkelt håndhævende myndighed giver et forholdsvis smalt værn mod interessekonflikter.

Senator Lummis har over for CoinDesk udtalt, at hun er tilfreds med, at det opdaterede lovudkast nu er klar til offentliggørelse, men at etik-bestemmelserne og andre dele af teksten fortsat skal drøftes yderligere i Senatet.

Trumps kryptoengagement i søgelyset

Trump-familien har de seneste år udvidet sit fodaftryk i kryptobranchen, blandt andet gennem projekter tilknyttet World Liberty Financial og forskellige token-initiativer. Den foreslåede regel i CLARITY Act ville derfor direkte berøre den type aktiviteter, så længe Trump sidder i embedet – dog kun frem til 2029, hvor bestemmelsen udløber ifølge lovudkastet.

Det fremgår af Cointelegraphs dækning, at etik-sproget specifikt er formuleret til at ramme siddende amerikanske præsidenters kryptoventyrer, hvilket gør Trump til et konkret eksempel i debatten om lovforslaget, selv om reglen formelt gælder embedsmænd generelt.

Cryptonewsz bekræfter, at Lummis den 22. juli offentliggjorde den fulde tekst til CLARITY Act, hvilket markerede den seneste opdatering af det længe ventede lovforslag om markedsstruktur for digitale aktiver i USA.

Betydning for investorer

CLARITY Act er det centrale forsøg fra Kongressen på at skabe klare regler for, hvornår et digitalt aktiv er en vare og hvornår det er en værdipapir – en sondring, der har stor betydning for, hvordan kryptobørser og udstedere kan operere lovligt i USA. Etik-bestemmelsen er dog et sidespor i den større debat, men den signalerer, at lovgiverne også forsøger at adressere interessekonflikter blandt egne rækker.

For danske investorer, der følger den amerikanske kryptoregulering tæt, er sagen endnu et tegn på, at CLARITY Act fortsat er under politisk pres og forhandling, før den kan blive vedtaget. Uenigheden mellem republikanere og demokrater om flere elementer i lovforslaget betyder, at usikkerheden om den endelige udformning – og dermed konsekvenserne for kryptomarkedet – består indtil videre.

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Kilder: Cointelegraph, Decrypt, CoinDesk, Cryptonewsz