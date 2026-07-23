CNBC holder fast i Alphabet trods blandet regnskab og stigende AI-udgifter

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

GOOGL.US 342,09 ▼ -1,46% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Alphabet-aktien faldt efter selskabets seneste kvartalsregnskab, selv om de overordnede amerikanske aktiefutures samlet set steg. Det skriver Investing.com, som beskriver, hvordan både Tesla og Alphabet trak markedet ned, mens resten af Wall Street var i positivt humør efter regnskabssæsonens seneste udgivelser.

Læs mere: Alphabet Aktie (GOOGL): kurs, analyse og købsguide

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Trods den kølige modtagelse vælger CNBC’s investeringsklub at holde fast i Alphabet-aktien. Ifølge mediet er “markedet ikke i tilgivende humør” over for teknologigiganten lige nu, men klubben har “ingen hastværk med at forlade aktien” på trods af, hvad man betegner som et “ufuldkomment” kvartal med endnu mere AI-relateret investering forude.

Vækst i skyggen af stigende AI-regning

Business Insider peger på, at Alphabets seneste kvartal var stærkt drevet af AI, men også illustrerer, hvor dyrt det er ved at blive at følge med i udviklingen. Mediet fremhæver tre centrale pointer fra regnskabet: den fortsatte vækst drevet af kunstig intelligens, en milepæl for selskabets AI-model Gemini, og de stigende omkostninger forbundet med at udbygge AI-infrastrukturen.

Det er netop denne kombination — solid vækst på den ene side og tiltagende investeringsbehov på den anden — der har skabt den blandede reaktion blandt investorer. Selv om omsætning og indtjening isoleret set imponerer, bekymrer det dele af markedet, at de nødvendige investeringer i datacentre, chips og AI-kapacitet fortsat eskalerer.

Aktien dykker trods bredere optimisme

At Alphabet og Tesla faldt, mens de øvrige amerikanske futures steg, understreger ifølge Investing.com, hvor selektivt markedet er blevet over for de store teknologinavne. Investorerne ser tilsyneladende ud til at kigge nøje på, om de enorme AI-investeringer rent faktisk omsættes til holdbar indtjeningsvækst, frem for blot at belønne selskaberne for høj omsætning alene.

Det er en tendens, der har præget flere af de store techselskabers regnskaber på det seneste, hvor markedet i stigende grad kræver konkrete beviser for, at de milliardstore AI-satsninger kan begrunde de høje værdiansættelser.

Hvorfor det betyder noget for danske investorer

Alphabet indgår ikke i C25-indekset, men aktien er blandt de mest udbredte enkeltaktier i danske investorers porteføljer via globale indeksfonde og ETF’er med eksponering mod amerikansk teknologi. Bevægelser i Alphabet-aktien kan derfor mærkes direkte på afkastet i mange danske pensions- og investeringsdepoter, ikke mindst når kursudsving skyldes bredere usikkerhed om AI-sektorens rentabilitet.

At en anerkendt investeringsklub som CNBC’s vælger at fastholde positionen frem for at sælge ud, signalerer samtidig, at dele af det professionelle marked stadig ser den langsigtede AI-satsning som et fornuftigt væddemål — selv når kortsigtede kvartalstal skuffer på enkelte punkter.

Læs også: Pichai afviser AI-kritik: Google vil bruge op til 205 mia. dollar i 2026

Kilder: CNBC, Investing.com, Business Insider