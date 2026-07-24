Coinbase åbner for AI-agenters betalinger til virksomheder via stablecoin

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Coinbase tager endnu et skridt ind i den fremvoksende økonomi for autonome AI-agenter. Den amerikanske kryptobørs har lanceret en funktion, der gør det muligt for virksomheder at modtage betalinger i stablecoinen USDC direkte fra AI-agenter – uden menneskelig indblanding i selve transaktionen.

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Funktionen ruller ud i denne uge til brugere af Coinbase Business og er bygget på protokollen x402, som Coinbase selv har udviklet og finansieret, skriver Coindesk. The Block beskriver satsningen som noget, Coinbase internt kalder sit “mest overbevisende bud” på fremtidens finansielle infrastruktur.

Sådan fungerer betalingerne

Med x402-protokollen kan AI-agenter selv initiere og gennemføre betalinger til virksomheder i USDC, uden at der skal godkendes hver enkelt transaktion manuelt. Det åbner for scenarier, hvor autonome softwaresystemer kan handle på egen hånd – for eksempel ved at bestille tjenester, købe data eller betale for API-adgang – og afregne direkte i stablecoin frem for gennem traditionelle betalingskortsystemer.

Ifølge Cointelegraph har Coinbase samtidig introduceret AI-drevne handelsværktøjer og et udviklerkit, der skal gøre det lettere for tredjepartsudviklere at bygge applikationer, som interagerer med Coinbase-infrastrukturen. Tiltagene skal tilsammen understøtte det, Coinbase kalder finansiel infrastruktur til autonome AI-agenter.

En del af en større AI-satsning

Lanceringen kommer, mens AI-agenter i stigende grad bliver en del af virksomheders drift – fra kundeservice til automatiserede indkøb. Coinbase har tidligere markedsført sig som en central spiller i, hvordan disse agenter skal kunne betale for de tjenester, de trækker på, og x402-protokollen er blevet fremhævet af selskabet som et forsøg på at sætte en standard for denne type maskine-til-maskine-betalinger.

For danske investorer med eksponering mod Coinbase-aktien (COIN) er udviklingen interessant, fordi den peger på en ny indtægtskilde ud over de traditionelle handelsgebyrer, som fortsat udgør størstedelen af selskabets omsætning. Bliver AI-agent-betalinger en udbredt praksis blandt virksomheder, kan det på sigt styrke efterspørgslen efter USDC og Coinbases bredere platform.

Samtidig understreger lanceringen den fortsatte konkurrence om at definere infrastrukturen bag stablecoin-betalinger, i takt med at både etablerede finansaktører og krypto-native selskaber positionerer sig til en verden, hvor software – ikke kun mennesker – foretager betalinger.

Kilder: Cointelegraph, CoinDesk, Theblock