Coinbase opdaterer Smart Wallet for at gøre multi-chain dApps lettere at bruge

Coinbase lancerer en verificeringsopdatering til sin Smart Wallet, der skal fjerne friktionen ved at bruge decentrale apps på tværs af blockchains.

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Coinbase har lanceret en opdatering af verificeringsfunktionen i sin Smart Wallet, som skal gøre det lettere for brugere at tilgå decentrale applikationer (dApps) på tværs af forskellige blockchains. Opdateringen adresserer et problem, der ifølge både Bitcoinist og NewsBTC bliver mere synligt, i takt med at flere brugere bevæger sig mellem forskellige kæder i det decentraliserede økosystem.

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Multi-chain forbliver en barriere for almindelige brugere

Selvom kryptoindustrien i årevis har talt om at gøre teknologien mere tilgængelig, er multi-chain-oplevelsen fortsat en af de største barrierer for nye brugere. At skifte mellem netværk, verificere identitet og godkende transaktioner på tværs af forskellige blockchains kræver ofte teknisk indsigt, som de fleste almindelige forbrugere ikke besidder.

Coinbase peger selv på, at dette er en af de centrale udfordringer, der holder krypto tilbage fra bredere udbredelse. Virksomhedens Smart Wallet er designet til at fungere som en bro, der skal gøre det muligt for brugere at interagere med dApps uden at skulle forholde sig til de underliggende tekniske forskelle mellem kæderne.

Hvad opdateringen konkret ændrer

Den nye verificeringsopgradering skal strømline den proces, hvor brugere bekræfter deres identitet og tilladelser, når de tilgår dApps på forskellige blockchains. Målet er at reducere antallet af trin og den friktion, der typisk opstår, når en bruger skal godkende handlinger separat for hver kæde, de interagerer med.

Både Bitcoinist og NewsBTG beskriver opdateringen som et forsøg på at gøre on-chain-aktivitet mere tilgængelig for almindelige brugere frem for kun kryptonørder og udviklere. Det passer ind i Coinbases bredere strategi om at positionere sin wallet-infrastruktur som en central adgangsport til Web3-økosystemet, uanset hvilken blockchain en given dApp bygger på.

Betydning for investorer

For danske investorer, der følger Coinbase-aktien (COIN), er nyheden endnu et eksempel på selskabets forsøg på at udbygge sin produktpalet ud over den traditionelle handelsplatform. Coinbase har de seneste år satset stort på wallet-teknologi og infrastruktur som en vækstmotor ved siden af de mere kendte handelsindtægter.

Lettere adgang til multi-chain dApps kan potentielt øge brugerengagementet på Coinbases platform og styrke selskabets position i konkurrencen med andre wallet-udbydere. Om opdateringen for alvor får flere brugere til at tage springet ind i decentrale applikationer, vil dog først vise sig, når effekterne kan måles i brugertal og aktivitet på platformen.

Kilder: Bitcoinist, Newsbtc