Coinbase-topchef presser på: CLARITY Act skal vedtages inden ugen er omme

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Coinbase-topchef Brian Armstrong lægger pres på den amerikanske kongres for at få den længe ventede krypto-lovgivning CLARITY Act vedtaget, inden Senatet går på sommerpause. Ifølge Armstrong er der kun omkring en uge tilbage til at få loven i hus, og han opfordrer nu åbent lovgiverne til at gøre arbejdet færdigt med budskabet: “It’s time to get CLARITY done.”

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Presset kommer, mens SEC-formand Paul Atkins samtidig forbereder en alternativ regulatorisk plan for digitale aktiver, hvis Kongressen ikke når i mål med lovgivningen inden fristen. Det skaber en vis usikkerhed i kryptobranchen om, hvorvidt det bliver Kongressen eller tilsynsmyndigheden, der i sidste ende sætter rammerne for markedet.

Etik-tilføjelse skal genoprette tillid

En central del af den reviderede CLARITY Act er en ny etikbestemmelse, der forbyder embedsmænd at udstede eller sponsorere digitale aktiver. Bestemmelsen skal kombineres med de bredere markedsreformer i loven og har til formål at styrke tilliden til, hvordan reguleringen af krypto-markedet håndteres politisk.

Tilføjelsen kommer efter kritik af, at politikere og embedsmænd potentielt kunne drage personlig fordel af at lancere eller understøtte digitale tokens, mens de samtidig er med til at udforme de regler, der gælder for markedet. Ved at binde etikreglerne sammen med selve markedslovgivningen forsøger lovgiverne at fjerne en af de mest følsomme knaster i forhandlingerne.

Tillis og Gallego søger kompromis før weekenden

Senator Thom Tillis arbejder aktivt på at sende en bipartisan etikpakke videre til Det Hvide Hus allerede fredag. Han har ifølge flere kilder indgået en foreløbig aftale med den demokratiske senator Ruben Gallego, hvilket kan blive afgørende for at skaffe den nødvendige opbakning på tværs af partiskel i Senatet.

Et samarbejde mellem republikanere og demokrater om etikdelen kan fjerne en af de sidste politiske forhindringer for, at hele CLARITY Act kan komme til afstemning, før Senatet går på pause. Netop tidspresset er en central del af Armstrongs opfordring til lovgiverne om at handle nu frem for at udskyde processen yderligere.

Betydning for investorer

For danske og andre europæiske investorer, der følger krypto-markedet, er sagen relevant, fordi klare amerikanske regler for digitale aktiver ofte har afsmittende effekt på den globale prisdannelse og på, hvordan børsnoterede kryptoselskaber som Coinbase vurderes af markedet. Manglende klarhed har historisk skabt volatilitet, mens konkret lovgivning typisk er blevet modtaget positivt af investorer, der efterspørger forudsigelighed.

Hvis CLARITY Act ikke vedtages inden Senatets pause, kan opgaven med at forme rammerne for markedet i mellemtiden overgå til SEC under Paul Atkins, hvilket kan give en anden regulatorisk retning end den, Kongressen har lagt op til. Det efterlader kryptobranchen – og investorer i sektoren – i en periode med fortsat usikkerhed om, hvornår og hvordan de endelige regler falder på plads.

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Kilder: U, AMBCrypto, Coingape