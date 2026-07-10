Coinbase-topjurist Grewal stopper – overgår til rådgiverrolle 31. juli

Coinbase-veteranen Paul Grewal forlader posten som chief legal officer. To vicepræsidenter rykker op, mens selskabet fortsat presser på for ny krypto-lovgivning i USA.

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Coinbases mangeårige chief legal officer, Paul Grewal, forlader sin post og overgår til en rådgiverrolle i den amerikanske kryptobørs fra 31. juli. Det oplyste Grewal selv i et opslag på X og LinkedIn torsdag, skriver Cointelegraph.

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Grewal har bestridt topjuridiske posten hos Coinbase siden 2020 og har i den periode stået i spidsen for selskabets håndtering af flere afgørende regulatoriske slag med amerikanske myndigheder. Nu tager han et skridt tilbage, men understreger, at han fortsat vil arbejde med bestyrelsen for Coinbase National Trust Company.

To vicepræsidenter rykker op i ledelsen

Ifølge Grewals eget opslag overtager selskabets to juridiske vicepræsidenter, Molly Abraham og Ryan VanGrack, nye poster efter hans afgang ved udgangen af måneden. Abraham indtræder som ny general counsel, mens VanGrack bliver vicechair, fremgår det af Cointelegraphs gennemgang af opslaget.

Abraham har ifølge mediet selv udtalt, at hun vil “tage roret” i Coinbases juridiske afdeling. Grewal har ikke offentliggjort, hvad hans næste skridt bliver, men har antydet, at han vil melde ud om en eventuel ny stilling “i sin god tid”.

Grewal stod i spidsen under SEC-sag

Som chief legal officer ledede Grewal Coinbases juridiske team gennem det amerikanske børstilsyn SEC’s søgsmål fra 2023, hvor myndigheden hævdede, at børsen opererede som en uregistreret børs, mægler og clearinginstitution. Sagen blev senere afvist under Trump-administrationen, hvilket markerede et vendepunkt for Coinbase og resten af kryptobranchens forhold til amerikanske myndigheder.

Siden da har Coinbase og selskabets ledelse opbygget tætte relationer til Det Hvide Hus og lovgivere med en krypto-venlig kurs. Ifølge Cointelegraph er Coinbase en af de største bidragydere til den politiske aktionsgruppe Fairshake, som finansierer medier, der støtter politikere, gruppen anser for “pro-krypto”. Topchef Brian Armstrong har desuden mødtes med præsident Donald Trump og har aktivt lobbyet for krypto-lovgivning i den amerikanske kongres.

Hvem der på sigt overtager posten som chief legal officer efter Grewal, kan få stor betydning for udformningen af amerikansk krypto-politik og -regulering, da rollen historisk har haft betydelig indflydelse på selskabets strategi over for myndighederne.

Fortsat pres for ny markedsstruktur-lov

Ledelsesskiftet finder sted, mens Coinbase og en række af selskabets ledere, herunder Armstrong, presser amerikanske lovgivere til at vedtage den såkaldte Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY). Loven forventes at flytte størstedelen af tilsynet med digitale aktiver fra SEC til råvarehandelstilsynet CFTC, hvilket ifølge Cointelegraph vil skabe klarere regulatoriske rammer for kryptobørser som Coinbase.

Det amerikanske senat har været på arbejdsperiode i staterne frem til på mandag, hvor lovgiverne igen samles og potentielt kan tage stilling til lovforslaget. En eventuel vedtagelse vil kunne få stor betydning for hele kryptobranchen, herunder for danske investorer, der har eksponering mod krypto-relaterede aktier og fonde via internationale platforme.

Coinbase har endnu ikke svaret på Cointelegraphs henvendelse om yderligere detaljer omkring Grewals afgang og den fremtidige organisering af selskabets juridiske afdeling.

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