Coldcard-fejl har eksponeret bitcoin-nøgler i årevis: Tab nærmer sig 89 mio. dollar

En sårbarhed i Coldcards hardware wallet har svækket private nøgler gennem flere år. Angrebet har nu kostet op mod 89 mio. dollar, viser ny analyse.

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En grundlæggende svaghed i hardware-walletten Coldcard har i flere år efterladt brugeres bitcoin-nøgler sårbare over for angreb, viser en gennemgang fra Bitcoin Magazine. Producenten bag Coldcard har nu opfordret sine brugere til at tage øjeblikkelige forholdsregler, efter at et konkret angreb har kostet ejere af de berørte wallets over 70 millioner dollar i stjålne bitcoin.

Ifølge Bitcoin Magazine handler problemet om, hvordan enheden i en periode på flere år har genereret de private nøgler (seeds), der ligger til grund for adgangen til brugernes bitcoin. En fejl i denne proces har gjort det muligt for angribere at regne sig frem til nøgler, som ellers skulle være umulige at gætte.

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Tabet vokser i takt med ny analyse

Analysefirmaet Galaxy Research har kortlagt omfanget af angrebet og identificerede i første omgang 1.196 adresser, der mistede i alt 1.082,65 bitcoin inden for et vindue på blot 41 minutter, fremgår det af Cointelegraph. Det svarede dengang til omkring 70 millioner dollar – næsten en fordobling af det oprindelige skøn over tabets størrelse.

Siden er sagen eskaleret yderligere. Ifølge CoinDesk har Galaxy Research nu identificeret en tredje bølge af udtræk, hvor angriberen har rettet sit fokus mod flere, mindre saldi og samtidig ændret metode til at indsamle de stjålne midler onchain. Angrebet er nu spredt til omkring 4.500 adresser, og det samlede tab nærmer sig 89 millioner dollar.

Udviklingen illustrerer, hvor hurtigt omfanget af den type angreb kan vokse, når svagheden ligger i selve grundlaget for, hvordan en hardware wallet genererer sine nøgler – frem for i en enkelt transaktion eller adresse.

CZ advarer: “Intet er 100 procent sikkert”

Binance-stifter Changpeng Zhao, kendt som CZ, har reageret på sagen med en direkte advarsel til kryptoinvestorer. Ifølge Decrypt opfordrede han brugere til at sprede deres beholdninger over flere forskellige wallets frem for at samle alt ét sted, og han understregede, at “intet er 100 procent” sikkert, når det gælder opbevaring af digitale aktiver.

Udtalelsen kommer fra en af kryptobranchens mest profilerede stemmer og understreger, hvor alvorligt sagen tages i sektoren. Hardware wallets har traditionelt været betragtet som en af de sikreste måder at opbevare bitcoin på, netop fordi de holder private nøgler offline og adskilt fra internetforbundne enheder.

Hvad betyder det for danske investorer

For danske bitcoin-investorer, der selv opbevarer deres beholdninger i hardware wallets, er sagen en påmindelse om, at selv de mest anerkendte opbevaringsløsninger kan have skjulte svagheder, der ikke opdages, før skaden er sket. Coldcard har opfordret brugere til at tage forholdsregler, men hverken selskabet eller de citerede analytikere har oplyst detaljer om, hvordan en konkret afhjælpning skal gennemføres.

Sagen føjer sig til en række af sikkerhedshændelser i kryptosektoren, der understreger, at teknisk kompleksitet og en lang levetid for hardware ikke i sig selv er en garanti mod sårbarheder. Investorer med større bitcoin-beholdninger bør holde øje med opdateringer fra Coldcard og eventuelle officielle anbefalinger om at flytte midler til nye, verificerede seeds.

Læs også: Coldcard-hacket vokser til 89 mio. dollar: Bitcoin-sentiment i bund

Kilder: Bitcoin Magazine, CoinDesk, Decrypt, Cointelegraph