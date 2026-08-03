Coldcard-hack for 89 mio. dollar: Bloomberg-analytiker ser bullish signal for Bitcoin-ETF’er

Et massivt hack af Coldcard-hardware-tegnebøger har drænet op mod 89 mio. dollar i bitcoin. Ifølge Bloomberg-analytiker styrker det argumentet for regulerede Bitcoin-ETF'er.

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Et sikkerhedsbrud i den populære hardware-tegnebog Coldcard har kostet ejere op mod 89 millioner dollar i bitcoin. Ifølge Bloomberg-analytikeren Eric Balchunas er episoden imidlertid endnu et argument for, hvorfor regulerede spot-Bitcoin-ETF’er er den sikreste vej for almindelige investorer, der vil have eksponering mod kryptovalutaen.

Coldcard er en fysisk hardware-enhed, der bruges til at opbevare bitcoin offline – den såkaldte “cold storage”, som mange kryptoinvestorer betragter som den mest sikre metode til opbevaring, fordi private nøgler aldrig rører internettet. Netop derfor har hacket sendt chokbølger gennem kryptomiljøet.

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Tredje bølge af tyverier

Ifølge analyseselskabet Galaxy Research, citeret af Decrypt, er der tale om en tredje bølge af angreb, som har fået det samlede tab til at vokse til omkring 1.367 bitcoin fordelt på 4.585 adresser – svarende til cirka 88 millioner dollar ved de aktuelle kurser. Angriberne fortsætter tilsyneladende med at dræne wallets, efterhånden som flere sårbare enheder identificeres.

Bitcoin Magazine har rapporteret, at eksperter mener, angriberen sandsynligvis har udnyttet en stor udbyder af blockchain-tjenester til at gennemføre tyveriet. Flere sikkerhedseksperter har opfordret alle, der opbevarer bitcoin på en Coldcard-enhed, til øjeblikkeligt at flytte deres midler for at undgå yderligere tab.

Investorer flygter til børser – ikke fra dem

Ifølge blockchain-analysefirmaer, som CoinDesk har talt med, har hacket fået mindre bitcoin-ejere til at flytte deres beholdninger tilbage til kryptobørser for at søge sikkerhed. Det er bemærkelsesværdigt, fordi det er stik modsat den bevægelse, man så efter FTX-kollapset i 2022, hvor investorer i stedet flygtede fra centraliserede platforme og over i selvforvaring.

Mønsteret understreger, hvor skrøbelig tilliden til selvforvaring kan være, når selv de mest anerkendte hardware-løsninger viser sig sårbare. Cointelegraph beskriver stemningen i kryptomiljøet som tynget af det, flere kalder et “foruroligende” tab, samtidig med at den amerikanske Clarity Act – en central lovpakke for kryptoregulering – er gået i stå i Senatet med kun få dage tilbage til en mulig afstemning.

Bloomberg-analytiker: Godt nyt for ETF’er

Netop den usikkerhed omkring selvforvaring er kernen i Bloomberg-analytiker Eric Balchunas’ pointe. Han peger på, at episoden viser det ultimative argument for regulerede spot-Bitcoin-ETF’er, hvor forvaringen af de underliggende bitcoin varetages af professionelle, godkendte depotforvaltere frem for af den enkelte investor selv.

Med et hardware-hack til 89 millioner dollar friskt i hukommelsen kan flere private investorer ifølge Balchunas’ logik nu foretrække at få eksponering mod bitcoin gennem børsnoterede fonde frem for selv at skulle håndtere komplekse sikkerhedsprocedurer og risikoen for tekniske sårbarheder.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer, der overvejer eksponering mod bitcoin, illustrerer sagen en klassisk afvejning mellem selvforvaring og regulerede produkter. Spot-Bitcoin-ETF’er, som blandt andet handles på amerikanske børser, giver adgang til prisudviklingen uden at investoren selv skal håndtere private nøgler eller hardware-enheder – men til gengæld med de omkostninger og modpartsrisici, der følger med forvaltningsselskaber.

Sagen kommer samtidig med, at interessen for regulerede kryptoprodukter generelt er stigende blandt både private og institutionelle investorer globalt, og episoder som Coldcard-hacket kan fremskynde den udvikling yderligere, hvis flere vælger tryghed frem for fuld kontrol over egne digitale aktiver.

Kilder: U, Cointelegraph, Decrypt, CoinDesk, Bitcoin Magazine