Coldcard-hack koster 70 mio. dollar: CZ advarer kryptoinvestorer

En firmware-fejl i hardware-wallet'en Coldcard har kostet kryptoejere op mod 70 mio. dollar. Binance-stifter CZ opfordrer til at sprede sine midler.

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Et sikkerhedshul i den populære hardware-wallet Coldcard har kostet kryptoejere op mod 70 millioner dollar. Det viser en analyse fra Galaxy Research, der har kortlagt et angreb, hvor tyve på blot 41 minutter tømte 1.196 adresser for i alt 1.082,65 bitcoin. Tabet er dermed næsten dobbelt så stort som først antaget, ifølge både Cointelegraph og BeInCrypto, der begge har gennemgået Galaxys tal.

Sagen har fået Binance-stifter Changpeng Zhao, kendt som CZ, til at gå offentligt ud med en advarsel til kryptoinvestorer. Ifølge Decrypt og U.Today opfordrede han brugere til ikke at samle alle deres kryptoaktiver ét sted, men i stedet sprede beholdningen over flere wallets for at begrænse tabet, hvis noget går galt.

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Firmware-fejl gjorde det muligt at genskabe seed-fraser

Ifølge BeInCrypto skyldes hændelsen en fejl i Coldcards firmware, som gjorde det muligt for angribere at rekonstruere brugernes seed-fraser — den hemmelige nøgle, der giver adgang til en wallets midler. Med seed-frasen i hånden kunne tyvene tømme adresserne uden brugernes samtykke, og angrebet skete over et kort, koncentreret tidsvindue på omkring 40 minutter.

Galaxy Researchs analyse peger på, at det oprindelige skøn over tabet var betydeligt for lavt sat. Efter en grundigere gennemgang af de berørte adresser er det samlede tab nu opgjort til cirka 70 millioner dollar, hvilket gør sagen til en af de mere alvorlige sikkerhedshændelser inden for hardware-wallets i nyere tid.

CZ: “Ingenting er 100 procent sikkert”

CZ’s kommentar, der går igen i flere mediers dækning, er kortfattet, men klar: “Nothing is 100%” — altså at ingen opbevaringsløsning, uanset hvor sikker den fremstår, kan garantere fuldstændig beskyttelse mod tab eller tyveri. Ifølge Decrypt gentog han opfordringen til at fordele sine kryptoaktiver på tværs af flere wallets som en praktisk risikostyringsstrategi for private investorer.

Budskabet rammer en nerve hos den del af kryptomiljøet, der netop har valgt hardware-wallets som Coldcard fremfor børser og online-tegnebøger med den begrundelse, at fysiske enheder er sikrere mod hacking. Hændelsen viser dog, at også denne type løsninger kan have sårbarheder, hvis firmwaren fejler.

Betydning for danske investorer

For danske privatinvestorer, der opbevarer bitcoin eller andre kryptoaktiver i hardware-wallets, understreger sagen vigtigheden af at holde sig opdateret med firmware-opdateringer og ikke lægge alle æg i én kurv. Eksperter har ifølge de citerede kilder anbefalet, at Coldcard-ejere flytter deres midler til nye adresser som en sikkerhedsforanstaltning, mens den præcise angrebsmetode og eventuelle udbedringer af fejlen fortsat undersøges.

Sagen kommer samtidig med, at bitcoin-kursen har været under pres fra flere sider, og den føjer sig til en række sikkerhedshændelser i kryptobranchen, der løbende minder investorer om, at teknisk sikkerhed og god opbevaringspraksis er lige så vigtig som selve investeringsbeslutningen.

Kilder: U, Decrypt, Cointelegraph, Beincrypto