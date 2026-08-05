Coldcard-hack rammer 130 mio. dollar: 15 angribere udnyttede sårbarhed for få cent

Mindst 15 angribere har udnyttet en sårbarhed i Coldcard-tegnebøger. Galaxy og Ledger advarer om, at AI ændrer kravene til bitcoin-sikkerhed.

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En sikkerhedssårbarhed i den populære hardware-tegnebog Coldcard har vist sig at være langt mere udbredt, end det først stod klart. Ifølge kapitalforvaltningsselskabet Galaxy har mindst 15 forskellige angribere udnyttet fejlen, og de samlede tab fra hacket anslås nu til omkring 130 millioner dollar.

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Dragonflys administrerende partner har ifølge Galaxy peget på, at angrebene formentlig kunne have været forhindret med hardening af AI-baserede sikkerhedssystemer til en pris af blot omkring 2 dollar per enhed – et beskedent beløb set i lyset af de tab, der er opstået.

Dormant bitcoin i bevægelse

Sagen har fået ekstra opmærksomhed, efter at næsten 32 millioner dollar i bitcoin, der ikke havde rørt sig i 12 år, pludselig blev flyttet. Bevægelsen er blevet knyttet til det bredere billede omkring Coldcard-hacket, hvor det samlede estimerede tab nu er nået op på omkring 130 millioner dollar, ifølge oplysninger fra Bitcoin Magazine.

At så store mængder “sovende” bitcoin pludselig aktiveres, vækker typisk opmærksomhed blandt investorer og analytikere, fordi det kan indikere, at ældre wallets er blevet kompromitteret eller flyttet af sikkerhedsmæssige årsager i kølvandet på en afsløret sårbarhed.

Ledger: AI ændrer spillereglerne for wallet-sikkerhed

Coldcard-sagen har også fået konkurrenten Ledger til at reagere. Ledgers teknologichef, Charles Guillemet, peger på, at hændelsen understreger, hvorfor certificeret hardware-baseret tilfældighed – altså de komponenter, der genererer de kryptografiske nøgler i en tegnebog – er afgørende for sikkerheden.

Ifølge Guillemet viser sagen samtidig, at kunstig intelligens er ved at ændre grundlæggende på, hvordan hardware-tegnebøger skal designes og beskyttes fremover. AI kan både bruges til at styrke sikkerheden og, som Coldcard-sagen antyder, til at afsløre og udnytte svagheder hurtigere end tidligere.

Betydning for investorer

For danske investorer, der opbevarer bitcoin eller andre kryptoaktiver i hardware-tegnebøger, er sagen en påmindelse om, at selv fysiske “cold storage”-løsninger ikke er immune over for sårbarheder. Med et estimeret tab på 130 millioner dollar på tværs af mindst 15 angreb er der tale om en af de større sikkerhedshændelser i hardware wallet-branchen i nyere tid.

Sagen kommer samtidig med, at store finansielle aktører som Galaxy fortsætter med at udvide deres institutionelle kryptoaktiviteter, hvilket øger fokus på, at sikkerhedsinfrastrukturen omkring digitale aktiver holder trit med både angribernes metoder og den teknologiske udvikling generelt.

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Kilder: Cointelegraph, Decrypt, Bitcoin Magazine