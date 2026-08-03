Coldcard-hack vokser til 88 mio. dollar: Dogecoin-bidragyder advarer brugere

Tab fra Coldcard-hardwaretegnebøger er nu oppe på op mod 88-90 mio. dollar. En Dogecoin-bidragyder opfordrer brugere til at handle nu.

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Et sikkerhedsbrud i den populære hardware-tegnebog Coldcard har nu kostet brugere op mod 88-90 mio. dollar i stjålne bitcoin, og angrebet ser ud til fortsat at vokse. En bidragyder til Dogecoin-projektet har på den baggrund udsendt en offentlig advarsel til Coldcard-ejere om at handle med det samme for at beskytte deres formuer, skriver u.Today.

Advarslen kommer, mens omfanget af hacket fortsat bliver kortlagt af blockchain-analysefirmaer. Ifølge Galaxy Research, der citeres af Decrypt, er der nu registreret tyverier for omkring 1.367 bitcoin fordelt på 4.585 forskellige adresser – en tredje bølge af udtræk, der har fået det samlede tab til at stige yderligere siden de første meldinger om angrebet.

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Angrebet rammer en central del af krypto-infrastrukturen

Coldcard er en af de mest anvendte “cold storage”-løsninger blandt bitcoin-investorer, altså hardware-tegnebøger der opbevarer private nøgler offline, væk fra internettet, for at minimere risikoen for hacking. Netop derfor har sagen chokeret store dele af kryptomiljøet, hvor cold storage traditionelt er blevet betragtet som den sikreste opbevaringsform.

Cointelegraph beskriver i sin ugentlige gennemgang af kryptomarkedet tabet som “sygeligt” (sickening) og peger på, at det vejer tungt på markedssentimentet, samtidig med at amerikansk lovgivning om kryptoregulering, den såkaldte Clarity Act, er gået i stå i Senatet kort før en planlagt afstemning.

Investorer flygter til børser – modsat mønster af FTX-kollapset

Ifølge analyser fra blockchain-firmaer, som CoinDesk henviser til, har mindre bitcoin-ejere reageret på hacket ved at flytte deres beholdninger fra egen opbevaring over på centraliserede børser for at søge tryghed. Det er et bemærkelsesværdigt skifte i adfærd sammenlignet med efter FTX-kollapset i slutningen af 2022, hvor investorer i stedet strømmede væk fra børser og over i selvforvaltet opbevaring for at undgå modpartsrisiko.

Coldcard-sagen vender altså det billede på hovedet: Når selv en anerkendt hardware-tegnebog kan udnyttes, fremstår børser for nogle investorer nu som det mindre onde – trods de kendte risici ved at overlade opbevaring til tredjepart.

Opfordring om at handle nu

Den offentlige advarsel fra Dogecoin-bidragyderen retter sig direkte mod Coldcard-brugere og opfordrer til, at man tager konkrete forholdsregler så hurtigt som muligt for at afværge, at ens midler bliver ramt af den samme sårbarhed. Advarslen understreger, at risikoen fortsat er aktiv, så længe angriberne kan blive ved med at dræne flere adresser, som det fremgår af de seneste optællinger fra Galaxy Research.

For danske kryptoinvestorer illustrerer sagen en central pointe: Selv de opbevaringsformer, der traditionelt anses for de mest sikre, kan indeholde tekniske sårbarheder, som først opdages, når skaden er sket. Investorer, der benytter hardware-tegnebøger, bør holde sig opdateret på producentens sikkerhedsmeddelelser og overveje at flytte midler, hvis der opstår tvivl om en enheds integritet.

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Kilder: U, Cointelegraph, Decrypt, CoinDesk