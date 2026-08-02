Coldcard-hacket vokser til 89 mio. dollar: Bitcoin-sentiment i bund

Tabet fra Coldcard-hacket er steget til 89 mio. dollar, og bitcoin-investorernes stemning er faldet til et historisk lavpunkt, viser nye data.

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Det igangværende Coldcard-hack er vokset betydeligt og har nu kostet kryptoinvestorer omkring 89 millioner dollar, viser nye analyser fra blockchain-analysefirmaet Galaxy Research. Det svarer til en markant stigning fra det tidligere estimat på over 70 millioner dollar, og angrebet har nu ramt op mod 4.500 adresser, skriver Coindesk.

Samtidig viser data ifølge U.Today, at bitcoin-investorernes stemning på sociale medier er styrtdykket til et historisk lavpunkt i kølvandet på hackerangrebet. Kombinationen af det voksende millionrøveri og den faldende tillid sætter fornyet fokus på sikkerheden i den type hardware-tegnebøger, mange investorer benytter til at opbevare deres kryptobeholdninger.

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Tredje bølge af angreb ændrer taktik

Ifølge Galaxy Research er der tale om en tredje bølge af angreb, hvor bagmændene har ændret metode. Hvor tidligere angreb primært gik efter store beholdninger, retter hackerne nu i stigende grad opmærksomheden mod mindre saldi og har samtidig ændret den måde, midlerne indsamles på blockchain’en.

Angrebet udnytter svage nøgler, der er blevet genereret via Coldcard-firmware, hvilket har gjort det muligt for hackerne systematisk at gennemsøge og tømme sårbare wallets. At antallet af berørte adresser nu er oppe på cirka 4.500, understreger, hvor bredt problemet har spredt sig siden det først blev opdaget.

Sentiment i frit fald

Ifølge U.Today har den negative udvikling omkring Coldcard-hacket sendt bitcoin-relateret social sentiment ned på et af de laveste niveauer, der er målt. Investorernes online-engagement er i stigende grad præget af skepsis og bekymring, hvilket historisk set har kunnet fungere som en modsatrettet indikator, men som lige nu primært afspejler nervøsitet omkring wallet-sikkerhed generelt.

For private investorer illustrerer sagen en central risiko ved selvforvaltning af kryptoaktiver: Selv hardware-løsninger, der markedsføres som særligt sikre, kan indeholde sårbarheder, der først opdages, når skaden allerede er sket. Det gælder ikke mindst for danske investorer, der i stigende grad har taget kontrollen over egne bitcoin-beholdninger via cold storage-løsninger.

Hvad betyder det for investorer

De stigende tabstal og den faldende tillid kommer på et tidspunkt, hvor bitcoin i forvejen har oplevet svingende kurser og lav omsætning på spotmarkedet. Sagen føjer sig dermed til en række begivenheder, der har testet investorernes tålmodighed i den seneste tid, og understreger nødvendigheden af at holde firmware og sikkerhedsopdateringer ajour på hardware-wallets.

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Kilder: U, CoinDesk