Coldcard-sårbarhed: Bitcoin-tab vokser til 70 mio. dollar

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Tabene efter en sårbarhed i den populære hardware-wallet Coldcard vokser fortsat. Ifølge nye tal fra Galaxy Research er der nu drænet bitcoin for omkring 70 mio. dollar fra næsten 1.200 adresser – langt mere end det oprindelige skøn på 38 mio. dollar, som først kom frem.

Ifølge Galaxy Research er der samlet stjålet mere end 1.000 bitcoin fra de berørte wallets. Det markerer en betydelig eskalering af sagen, som i første omgang blev opgjort til et langt mindre beløb, da problemet blev opdaget.

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Fejl i tilfældighedsgenerering bag angrebet

Kernen i problemet ligger i den måde, Coldcard-enheder har genereret de såkaldte seed-fraser – de nøgler, der giver adgang til brugernes bitcoin. En fejl i processen for tilfældighedsgenerering har efterladt et bestemt antal wallets med svagere og potentielt forudsigelige seeds, hvilket har gjort det muligt for angribere at regne sig frem til private nøgler og tømme wallets for midler.

Sårbarheden har ifølge de foreløbige undersøgelser ramt flere hundrede wallets, og eksperter har allerede i sagens tidlige fase advaret brugere af Coldcard om at flytte deres bitcoin til nye, sikre adresser hurtigst muligt for at undgå at blive det næste offer.

Sporet gennem kendt blockchain-tjeneste

Ifølge Bitcoin Magazine peger analyser på, at gerningsmanden eller gerningsmændene bag tyveriet sandsynligvis har benyttet en stor og velkendt udbyder af blockchain-tjenester til at flytte og eventuelt hvidvaske de stjålne midler. Detaljerne om, hvordan sporingen er foretaget, og hvilken konkret udbyder der er tale om, er endnu ikke fuldt offentliggjort, men oplysningen understreger, at efterforskere aktivt følger pengestrømmen på kæden.

At de stjålne bitcoin kan spores gennem etablerede tjenester, giver håb om, at en del af midlerne potentielt kan identificeres eller fastfryses, hvis udbyderen samarbejder med myndigheder eller sikkerhedsforskere. Historisk har den slags sporing dog ofte vist sig vanskelig, når angribere bevidst forsøger at sløre transaktionsstier via mixere eller decentrale platforme.

Betydning for danske kryptoinvestorer

Sagen er en påmindelse om, at selv hardware-wallets – som ellers regnes for en af de mest sikre måder at opbevare bitcoin på – ikke er immune over for tekniske fejl. For danske investorer, der opbevarer krypto i “cold storage”, er anbefalingen fra sikkerhedseksperter klar: Tjek om ens enhed er berørt, og overvej at generere nye seed-fraser samt flytte midler til nye adresser, hvis der er den mindste tvivl om enhedens integritet.

Sagen kommer samtidig med, at det samlede tab fortsat er under revision. Med Galaxy Researchs seneste opgørelse på 70 mio. dollar – næsten en fordobling af det oprindelige skøn – er der stor sandsynlighed for, at tallet kan stige yderligere, efterhånden som flere berørte wallets og transaktioner identificeres.

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Kilder: AMBCrypto, Theblock, Bitcoin Magazine