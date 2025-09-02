Colgate-Palmolive afslutter pensionsforlig på 332 millioner dollars med medarbejdere

Colgate-Palmolive (NYSE:CL) har indvilliget i at betale 332 millioner dollars for at bilægge et langvarigt gruppesøgsmål, hvilket sætter en endelig stopper for en tvist med medarbejdere om påståede fejlberegninger i deres pensionsydelser. Det foreløbige forlig, som kræver en føderal dommers godkendelse, repræsenterer en betydelig økonomisk løsning på en juridisk kamp, ​​der har varet i næsten to årtier. Efter fradrag af advokatsalærer og udgifter vil forliget udbetale cirka 232,7 millioner dollars til sagsøgerne.

Opklaring af en årtier lang tvist

Retssagens oprindelse kan spores tilbage til 1989, da Colgate konverterede sin pensionsordning til et kontantbalancesystem. Kernen i den juridiske udfordring centrerer sig dog om en ændring af ordningen fra 2005. Sagsøgerne hævdede, at virksomheden begik kritiske fejl i sin metode til beregning af tilbagevirkende livrentebetalinger for deltagere, der tidligere havde modtaget deres ydelser som engangsbeløb. Ved at indgå dette forlig har Colgate-Palmolive valgt at mindske risikoen og udgifterne ved yderligere retssager, på trods af at de fortsat benægter enhver forseelse.

Den finansielle og strategiske kalkulus

For en virksomhed som Colgate-Palmolive er det lige så meget en strategisk beslutning, som det er en finansiel beslutning at løse en kompleks retssag af denne størrelsesorden. Virksomheden havde allerede taget højde for omkostningerne ved forliget ved at afsætte midler i første kvartal af 2023 og 2025. Ved at afslutte retssagen kan virksomheden nu fjerne denne økonomiske usikkerhed fra sine regnskaber og fokusere på sin kerneforretning. Dette strategiske skridt til at indgå forlig, snarere end at fortsætte en dyr og langvarig juridisk kamp, ​​er en almindelig praksis for virksomheder, der søger at opretholde stabilitet og investorernes tillid.