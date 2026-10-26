Columbus sænker 2026-marginen til ca. 6 %, Genmab når begge mål i fase 3

DSV igangsatte aktietilbagekøb på op til 1,5 mia. kr.

→ DSV igangsatte aktietilbagekøb på op til 1,5 mia. kr.

Columbus sænker EBITDA-marginen for 2026 til ca. 6 % fra 8-10 %

→ Columbus sænker EBITDA-marginen for 2026 til ca. 6 % fra 8-10 %

Columbus ændrede torsdag 22. oktober sine forventninger til 2026. EBITDA-marginen ventes nu at blive ca. 6 % mod tidligere 8-10 %. Den organiske omsætningsvækst er indsnævret fra 0-5 % til 2-3 %.

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Onsdag 21. oktober havde Columbus meldt ud, at en ny strategi og delårsrapporten for 3. kvartal 2026 offentliggøres torsdag 5. november omkring kl. 9.30.

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Agillic justerede også torsdag 22. oktober. Selskabet venter nu en ARR-vækst for 2026 på 3-6 % mod tidligere 5-10 %. Forventningen til EBITDA-marginen blev til gengæld hævet.

To fase 3-studier i mål

Fredag 23. oktober kl. 17.55 meddelte Genmab, at fase 3-studiet RAINFOL-02 med Rina-S mod platinresistent æggestokkræft nåede både det primære mål, progressionsfri overlevelse, og det centrale sekundære mål, samlet overlevelse. Sammenligningen var med kemoterapi.

ALK-Abelló oplyste mandag 19. oktober, at ACARIZAX® har bestået et fase 3-studie i Kina med 327 patienter. Studiet opfyldte det primære endepunkt med en relativ behandlingsforskel på 19,1 % i forhold til placebo. En ansøgning ventes i første halvår 2027.

DSV igangsatte onsdag 21. oktober et nyt aktietilbagekøb på op til 1,5 mia. kr. Programmet omfatter højst 2.600.000 aktier, svarende til 1,09 % af aktiekapitalen.

Opkøb var der også. InstallatørGruppen oplyste tirsdag 20. oktober, at den køber VVS- og varmeinstallatøren Steinmann Haustechnik AG i Baar i Centralschweiz. Ifølge meddelelsen har det schweiziske selskab en omsætning på over 12 mio. CHF.

Offentliggjort Selskab Type Kort fortalt 19/10 15.01 Jyske Bank Selskabsmeddelelse Konkurrencemyndighed godkender Jyske Banks køb af Formuepleje 19/10 15.28 ALK-Abelló Selskabsmeddelelse ALK's ACARIZAX® består fase 3-studie i Kina – ansøgning ventes i første halvår 2027 19/10 19.58 Newcap Selskabsmeddelelse Newcaps forvaltede fonde har givet 13,35 % og 5,49 % i afkast i år 20/10 08.00 InstallatørGruppen Selskabsmeddelelse InstallatørGruppen køber schweiziske Steinmann Haustechnik med omsætning over 12 mio. CHF 20/10 08.00 Alm. Brand Selskabsmeddelelse Alm. Brand offentliggør analytikernes forventninger forud for 3. kvartal 20/10 08.00 Bang & Olufsen Storaktionær UBS Group ejer nu 5,25 % af Bang & Olufsen 20/10 09.19 Tryg Forsikring Selskabsmeddelelse Tryg overvejer ny Tier 2-obligation og tilbagekøb af eksisterende lån på 1,3 mia. SEK 20/10 10.00 Bar Djus Selskabsmeddelelse Bar Djus præsenterer på KapitalForum 29. oktober 20/10 10.00 Unlimit Group Selskabsmeddelelse Unlimit Group får ny formand og stor bemyndigelse til at udstede nye aktier 20/10 11.28 Q-Interline Selskabsmeddelelse Q-Interline præsenterer på KapitalForum den 29. oktober 20/10 14.41 Nexcom Selskabsmeddelelse Nexcom ansætter Lotte Overgaard som salgsdirektør 20/10 16.46 Rovsing Selskabsmeddelelse Rovsing-generalforsamling giver bestyrelsen større rammer for kapitaludvidelser 20/10 16.53 Agillic Selskabsmeddelelse Agillic tildeler finansdirektør 40.000 warrants med udnyttelseskurs 9,40 kr. 20/10 17.10 Bactiquant Selskabsmeddelelse BactiQuant vil rejse op til 8,3 mio. kr. i rettet emission 20/10 18.05 Brøndbyernes IF Fodbold Selskabsmeddelelse Brøndby-generalforsamling godkendte alle forslag og nyvalgte Ben Mayhew til bestyrelsen 20/10 18.09 Brøndbyernes IF Fodbold Selskabsmeddelelse Jan Bech Andersen fortsætter som formand for Brøndby IF 20/10 22.39 Bactiquant Selskabsmeddelelse BactiQuant retter beløb: Vil rejse op til 9,2 mio. kr. i rettet emission 21/10 07.30 DSV Selskabsmeddelelse DSV starter aktietilbagekøb for op til 1,5 mia. kr. 21/10 08.00 Gubra Selskabsmeddelelse Gubra holder sit første R&D-investorevent 27. oktober 21/10 08.30 Bactiquant Selskabsmeddelelse BactiQuant henter 9,22 mio. kr. i rettet emission til kurs 2,23 21/10 09.00 WindowMaster International Selskabsmeddelelse WindowMaster vinder ordre på brandventilation til stort boligbyggeri i Herlev 21/10 11.41 Tryg Forsikring Selskabsmeddelelse Tryg fastsætter tilbagekøbskurs på 100,042 for svenske kapitalobligationer 21/10 12.25 Coloplast Selskabsmeddelelse Coloplast offentliggør årsregnskab for 2025/26 den 3. november 21/10 14.26 Danish Aerospace and Defence Selskabsmeddelelse DADC forlænger CEVIS-supportkontrakt med NASA på ISS for 25. år i træk 21/10 14.47 Columbus Selskabsmeddelelse Columbus præsenterer ny strategi og Q3-regnskab 5. november 21/10 17.23 Tryg Forsikring Selskabsmeddelelse Tryg udsteder Tier 2-obligationer for 400 mio. NOK og 900 mio. SEK 21/10 20.42 ChemoMetec Storaktionær BlackRock under 15 % af stemmerne i ChemoMetec via aktier, samlet position uændret 22/10 06.30 Skandinaviska Enskilda Banken Selskabsmeddelelse SEB afslutter tilbagekøb for 1,25 mia. kr. og sætter nye tilbagekøb på pause 22/10 06.30 Skandinaviska Enskilda Banken Selskabsmeddelelse SEB afslutter aktietilbagekøb for 1,25 mia. SEK og sætter nye køb på pause 22/10 08.00 Agillic Selskabsmeddelelse Agillic sænker forventet ARR-vækst for 2026 og hæver EBITDA-margin 22/10 10.52 Trifork Group Selskabsmeddelelse Trifork-datter Nine vinder kontrakt om AI-assistent til den offentlige sektor 22/10 14.39 Columbus Selskabsmeddelelse Columbus sænker forventet EBITDA-margin for 2026 til ca. 6 % 22/10 14.45 cBrain Selskabsmeddelelse cBrain stifter amerikansk datterselskab og kan nu byde på føderale kontrakter 23/10 08.00 SBAB Regnskab SBAB: Driftsresultatet faldt til 640 mio. SEK i tredje kvartal 23/10 08.03 Ennogie Solar Group Selskabsmeddelelse Ennogie får ordre på 940 m² energitag til byudviklingsprojekt i Tyskland 23/10 08.41 Djurslands Bank Selskabsmeddelelse Djurslands Bank udsteder Senior Non-Preferred obligationer for 100 mio. kr. 23/10 10.57 Dataproces Group Selskabsmeddelelse Næstformand Per Hansen køber aktier i Dataproces for 61.257 kr. 23/10 12.04 NKT Storaktionær BlackRock øger sin andel i NKT til 8,54 % 23/10 12.04 NKT Storaktionær BlackRock øger sin samlede position i NKT til 8,54 % 23/10 12.22 WindowMaster International Selskabsmeddelelse Bestyrelsesformand Lars Fournais træder tilbage med øjeblikkelig virkning 23/10 13.41 Dataproces Group Selskabsmeddelelse Næstformand køber aktier i Dataproces for ca. 20.000 kr. 23/10 17.55 Genmab Selskabsmeddelelse Genmabs Rina-S forlænger overlevelse markant i fase 3-studie i æggestokkræft Meddelelser fra danske børsnoterede selskaber, offentliggjort mandag 19. oktober til fredag 23. oktober

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