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Columbus sænker 2026-marginen til ca. 6 %, Genmab når begge mål i fase 3

Columbus nedjusterede torsdag 22. oktober. Agillic sænkede ARR-væksten, og Genmab og ALK meldte om fase 3-resultater.

Henrik Solgaard
Henrik Solgaard · Journalist 26. okt 2026 · kl. 10.10 · 4 min. læsetid
✓ Gennemgået af Mads Kjeldsen
Columbus sænker 2026-marginen til ca. 6 %, Genmab når begge mål i fase 3
KORT FORTALT
Columbus sænker EBITDA-marginen for 2026 til ca. 6 % fra 8-10 %
Genmabs fase 3-studie med Rina-S nåede både primære og centrale sekundære mål
DSV igangsatte aktietilbagekøb på op til 1,5 mia. kr.

Columbus ændrede torsdag 22. oktober sine forventninger til 2026. EBITDA-marginen ventes nu at blive ca. 6 % mod tidligere 8-10 %. Den organiske omsætningsvækst er indsnævret fra 0-5 % til 2-3 %.

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Onsdag 21. oktober havde Columbus meldt ud, at en ny strategi og delårsrapporten for 3. kvartal 2026 offentliggøres torsdag 5. november omkring kl. 9.30.

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Agillic justerede også torsdag 22. oktober. Selskabet venter nu en ARR-vækst for 2026 på 3-6 % mod tidligere 5-10 %. Forventningen til EBITDA-marginen blev til gengæld hævet.

To fase 3-studier i mål

Fredag 23. oktober kl. 17.55 meddelte Genmab, at fase 3-studiet RAINFOL-02 med Rina-S mod platinresistent æggestokkræft nåede både det primære mål, progressionsfri overlevelse, og det centrale sekundære mål, samlet overlevelse. Sammenligningen var med kemoterapi.

ALK-Abelló oplyste mandag 19. oktober, at ACARIZAX® har bestået et fase 3-studie i Kina med 327 patienter. Studiet opfyldte det primære endepunkt med en relativ behandlingsforskel på 19,1 % i forhold til placebo. En ansøgning ventes i første halvår 2027.

DSV igangsatte onsdag 21. oktober et nyt aktietilbagekøb på op til 1,5 mia. kr. Programmet omfatter højst 2.600.000 aktier, svarende til 1,09 % af aktiekapitalen.

Opkøb var der også. InstallatørGruppen oplyste tirsdag 20. oktober, at den køber VVS- og varmeinstallatøren Steinmann Haustechnik AG i Baar i Centralschweiz. Ifølge meddelelsen har det schweiziske selskab en omsætning på over 12 mio. CHF.

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Meddelelser fra danske børsnoterede selskaber, offentliggjort mandag 19. oktober til fredag 23. oktober

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Kilder: Npinvestor
Nævnte emnerAgillicALK-AbellóColumbusDSVGenmabselskabsmeddelelser
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