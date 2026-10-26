Columbus sænker 2026-marginen til ca. 6 %, Genmab når begge mål i fase 3

Columbus ændrede torsdag 22. oktober sine forventninger til 2026. EBITDA-marginen ventes nu at blive ca. 6 % mod tidligere 8-10 %. Den organiske omsætningsvækst er indsnævret fra 0-5 % til 2-3 %.PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →
Onsdag 21. oktober havde Columbus meldt ud, at en ny strategi og delårsrapporten for 3. kvartal 2026 offentliggøres torsdag 5. november omkring kl. 9.30.
Agillic justerede også torsdag 22. oktober. Selskabet venter nu en ARR-vækst for 2026 på 3-6 % mod tidligere 5-10 %. Forventningen til EBITDA-marginen blev til gengæld hævet.
To fase 3-studier i mål
Fredag 23. oktober kl. 17.55 meddelte Genmab, at fase 3-studiet RAINFOL-02 med Rina-S mod platinresistent æggestokkræft nåede både det primære mål, progressionsfri overlevelse, og det centrale sekundære mål, samlet overlevelse. Sammenligningen var med kemoterapi.
ALK-Abelló oplyste mandag 19. oktober, at ACARIZAX® har bestået et fase 3-studie i Kina med 327 patienter. Studiet opfyldte det primære endepunkt med en relativ behandlingsforskel på 19,1 % i forhold til placebo. En ansøgning ventes i første halvår 2027.
DSV igangsatte onsdag 21. oktober et nyt aktietilbagekøb på op til 1,5 mia. kr. Programmet omfatter højst 2.600.000 aktier, svarende til 1,09 % af aktiekapitalen.
Opkøb var der også. InstallatørGruppen oplyste tirsdag 20. oktober, at den køber VVS- og varmeinstallatøren Steinmann Haustechnik AG i Baar i Centralschweiz. Ifølge meddelelsen har det schweiziske selskab en omsætning på over 12 mio. CHF.
|Offentliggjort
|Selskab
|Type
|Kort fortalt
|19/10 15.01
|Jyske Bank
|Selskabsmeddelelse
|Konkurrencemyndighed godkender Jyske Banks køb af Formuepleje
|19/10 15.28
|ALK-Abelló
|Selskabsmeddelelse
|ALK's ACARIZAX® består fase 3-studie i Kina – ansøgning ventes i første halvår 2027
|19/10 19.58
|Newcap
|Selskabsmeddelelse
|Newcaps forvaltede fonde har givet 13,35 % og 5,49 % i afkast i år
|20/10 08.00
|InstallatørGruppen
|Selskabsmeddelelse
|InstallatørGruppen køber schweiziske Steinmann Haustechnik med omsætning over 12 mio. CHF
|20/10 08.00
|Alm. Brand
|Selskabsmeddelelse
|Alm. Brand offentliggør analytikernes forventninger forud for 3. kvartal
|20/10 08.00
|Bang & Olufsen
|Storaktionær
|UBS Group ejer nu 5,25 % af Bang & Olufsen
|20/10 09.19
|Tryg Forsikring
|Selskabsmeddelelse
|Tryg overvejer ny Tier 2-obligation og tilbagekøb af eksisterende lån på 1,3 mia. SEK
|20/10 10.00
|Bar Djus
|Selskabsmeddelelse
|Bar Djus præsenterer på KapitalForum 29. oktober
|20/10 10.00
|Unlimit Group
|Selskabsmeddelelse
|Unlimit Group får ny formand og stor bemyndigelse til at udstede nye aktier
|20/10 11.28
|Q-Interline
|Selskabsmeddelelse
|Q-Interline præsenterer på KapitalForum den 29. oktober
|20/10 14.41
|Nexcom
|Selskabsmeddelelse
|Nexcom ansætter Lotte Overgaard som salgsdirektør
|20/10 16.46
|Rovsing
|Selskabsmeddelelse
|Rovsing-generalforsamling giver bestyrelsen større rammer for kapitaludvidelser
|20/10 16.53
|Agillic
|Selskabsmeddelelse
|Agillic tildeler finansdirektør 40.000 warrants med udnyttelseskurs 9,40 kr.
|20/10 17.10
|Bactiquant
|Selskabsmeddelelse
|BactiQuant vil rejse op til 8,3 mio. kr. i rettet emission
|20/10 18.05
|Brøndbyernes IF Fodbold
|Selskabsmeddelelse
|Brøndby-generalforsamling godkendte alle forslag og nyvalgte Ben Mayhew til bestyrelsen
|20/10 18.09
|Brøndbyernes IF Fodbold
|Selskabsmeddelelse
|Jan Bech Andersen fortsætter som formand for Brøndby IF
|20/10 22.39
|Bactiquant
|Selskabsmeddelelse
|BactiQuant retter beløb: Vil rejse op til 9,2 mio. kr. i rettet emission
|21/10 07.30
|DSV
|Selskabsmeddelelse
|DSV starter aktietilbagekøb for op til 1,5 mia. kr.
|21/10 08.00
|Gubra
|Selskabsmeddelelse
|Gubra holder sit første R&D-investorevent 27. oktober
|21/10 08.30
|Bactiquant
|Selskabsmeddelelse
|BactiQuant henter 9,22 mio. kr. i rettet emission til kurs 2,23
|21/10 09.00
|WindowMaster International
|Selskabsmeddelelse
|WindowMaster vinder ordre på brandventilation til stort boligbyggeri i Herlev
|21/10 11.41
|Tryg Forsikring
|Selskabsmeddelelse
|Tryg fastsætter tilbagekøbskurs på 100,042 for svenske kapitalobligationer
|21/10 12.25
|Coloplast
|Selskabsmeddelelse
|Coloplast offentliggør årsregnskab for 2025/26 den 3. november
|21/10 14.26
|Danish Aerospace and Defence
|Selskabsmeddelelse
|DADC forlænger CEVIS-supportkontrakt med NASA på ISS for 25. år i træk
|21/10 14.47
|Columbus
|Selskabsmeddelelse
|Columbus præsenterer ny strategi og Q3-regnskab 5. november
|21/10 17.23
|Tryg Forsikring
|Selskabsmeddelelse
|Tryg udsteder Tier 2-obligationer for 400 mio. NOK og 900 mio. SEK
|21/10 20.42
|ChemoMetec
|Storaktionær
|BlackRock under 15 % af stemmerne i ChemoMetec via aktier, samlet position uændret
|22/10 06.30
|Skandinaviska Enskilda Banken
|Selskabsmeddelelse
|SEB afslutter tilbagekøb for 1,25 mia. kr. og sætter nye tilbagekøb på pause
|22/10 06.30
|Skandinaviska Enskilda Banken
|Selskabsmeddelelse
|SEB afslutter aktietilbagekøb for 1,25 mia. SEK og sætter nye køb på pause
|22/10 08.00
|Agillic
|Selskabsmeddelelse
|Agillic sænker forventet ARR-vækst for 2026 og hæver EBITDA-margin
|22/10 10.52
|Trifork Group
|Selskabsmeddelelse
|Trifork-datter Nine vinder kontrakt om AI-assistent til den offentlige sektor
|22/10 14.39
|Columbus
|Selskabsmeddelelse
|Columbus sænker forventet EBITDA-margin for 2026 til ca. 6 %
|22/10 14.45
|cBrain
|Selskabsmeddelelse
|cBrain stifter amerikansk datterselskab og kan nu byde på føderale kontrakter
|23/10 08.00
|SBAB
|Regnskab
|SBAB: Driftsresultatet faldt til 640 mio. SEK i tredje kvartal
|23/10 08.03
|Ennogie Solar Group
|Selskabsmeddelelse
|Ennogie får ordre på 940 m² energitag til byudviklingsprojekt i Tyskland
|23/10 08.41
|Djurslands Bank
|Selskabsmeddelelse
|Djurslands Bank udsteder Senior Non-Preferred obligationer for 100 mio. kr.
|23/10 10.57
|Dataproces Group
|Selskabsmeddelelse
|Næstformand Per Hansen køber aktier i Dataproces for 61.257 kr.
|23/10 12.04
|NKT
|Storaktionær
|BlackRock øger sin andel i NKT til 8,54 %
|23/10 12.04
|NKT
|Storaktionær
|BlackRock øger sin samlede position i NKT til 8,54 %
|23/10 12.22
|WindowMaster International
|Selskabsmeddelelse
|Bestyrelsesformand Lars Fournais træder tilbage med øjeblikkelig virkning
|23/10 13.41
|Dataproces Group
|Selskabsmeddelelse
|Næstformand køber aktier i Dataproces for ca. 20.000 kr.
|23/10 17.55
|Genmab
|Selskabsmeddelelse
|Genmabs Rina-S forlænger overlevelse markant i fase 3-studie i æggestokkræft
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