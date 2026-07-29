Core Scientific dropper bitcoin-mining for AMD-aftale om AI-datacentre

Core Scientific og AMD indgår gigawatt-aftale om AI-infrastruktur fra 2027. AMD får samtidig ret til at købe aktier i det tidligere bitcoin-mining-selskab.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

CORZ.US 20,75 ▲ +0,02% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Core Scientific tager endnu et skridt væk fra bitcoin-mining og over i kunstig intelligens. Selskabet har indgået en storstilet aftale med chipgiganten AMD om at levere op til 500 megawatt AI-datacenterkapacitet fra 2027, med mulighed for at skalere op til 2,5 gigawatt, skriver The Block.

Læs mere: Core Scientific Aktie (CORZ): kurs, analyse og købsguide

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Som en del af aftalen får AMD warrants til at købe aktier i Core Scientific, hvilket knytter chipproducenten tættere til det tidligere renddyrkede bitcoin-mining-selskab. Nyheden fik CORZ-aktien til at stige, skriver CoinGape.

Endeligt farvel til bitcoin-mining

AMD-aftalen markerer endnu et konkret skridt i Core Scientifics omstilling fra kryptomining til AI-infrastruktur. Ifølge Coindesk kommer aftalen i kølvandet på, at selskabet har termineret sin ASIC-aftale med Block, som tidligere var en central del af selskabets bitcoin-mining-forretning.

Core Scientific har i flere år været en af de største aktører inden for bitcoin-mining i USA, men efterspørgslen efter regnekraft til AI-modeller har fået selskabet til at omdirigere sin infrastruktur mod colocation-tjenester for AI-selskaber. Med AMD som ny samarbejdspartner sender selskabet et klart signal om, at fremtiden ligger i AI snarere end i kryptovaluta.

AI allerede den største forretning

Omstillingen ses allerede i tallene. I andet kvartal fordoblede Core Scientific sin omsætning, og AI-colocation er nu selskabets største forretningsområde, viser regnskabet ifølge Cointelegraph.

Væksten kom dog med en bagside: Selskabet endte kvartalet med et nettotab på 1,15 mia. dollar, hvilket primært skyldtes en ikke-kontant regnskabsmæssig post snarere end den underliggende drift. For investorer er det et vigtigt nuance – tabet afspejler regnskabstekniske forhold og ikke nødvendigvis svaghed i forretningen.

Hvad betyder det for investorer?

For danske investorer, der følger AI-infrastrukturtemaet, er Core Scientific-AMD-aftalen et eksempel på, hvordan tidligere kryptorelaterede selskaber i stigende grad genopfinder sig selv som udbydere af datacenterkapacitet til AI. Det er en trend, der også ses hos andre tidligere mining-selskaber, som forsøger at udnytte eksisterende strøm- og køleinfrastruktur til nye formål.

At AMD samtidig sikrer sig ret til at købe aktier i Core Scientific understreger, at chipproducenten ser langsigtet strategisk værdi i partnerskabet – ikke blot en kommerciel leje-aftale. Det kan give Core Scientific-aktien ekstra opmærksomhed fra investorer, der spekulerer i konsolidering og strategiske alliancer i AI-infrastruktursektoren.

Samtidig illustrerer sagen den bredere udvikling, hvor efterspørgslen efter regnekraft til AI-modeller presser priserne op på strøm og datacenterplads globalt – en udvikling, der også påvirker energiselskaber og techgiganter, som er tungt repræsenteret i danske investorers porteføljer via globale indeksfonde.

Læs også: Stor techuge: Microsoft, Meta, Apple og Amazon skal bevise AI-milliarderne værd

Kilder: Theblock, Coingape, CoinDesk