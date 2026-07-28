Cracker Barrel-topchef går af et år efter logo-ballade og Trump-kritik

Julie Masino forlader posten som CEO i Cracker Barrel efter et rebrand, der udløste politisk storm og kritik fra Donald Trump.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

CBRL.US 52,43 ▼ -2,38% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Cracker Barrels topchef Julie Masino forlader den amerikanske restaurantkæde, oplyste selskabet mandag. Afgangen kommer knap et år efter, at et opdateret logo udløste en ophedet debat om kædens identitet og fik selv Donald Trump til at blande sig.

Læs mere: Cracker Barrel Aktie (CBRL): kurs, analyse og købsguide

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Ifølge både BBC og The Guardian trådte Masino til som administrerende direktør med et ønske om at modernisere den traditionsrige Tennessee-baserede kæde, kendt for sin landlige stil og butik med souvenirs. Det nye logo, som blev præsenteret i august sidste år, fjernede den ikoniske figur “Uncle Herschel” – manden i overalls læn op ad en tønde – som havde prydet skiltene i årtier.

Fra rebrand til politisk brandpunkt

Reaktionen udeblev ikke. På sociale medier blev det nye logo kaldt “woke” samt “sterilt og sjælløst”, skriver The Guardian. Kritikken bredte sig hurtigt ud over almindelige kunder og landede også i amerikansk politik.

Donald Trump reagerede offentligt på opdateringen med et kortfattet: “WTF is wrong with Cracker Barrel?!” Udmeldingen fra den daværende præsident var med til at trække sagen ind i den amerikanske kulturkamp og gjorde et umiddelbart internt designprojekt til en landsdækkende nyhedshistorie.

Presset fik i sidste ende Cracker Barrel til at trække i land. Kæden endte med at fastholde eller genindføre elementer af det oprindelige logo for at dæmpe kritikken, men sagen satte sig tydelige spor i virksomhedens omdømme og ledelse.

Hvad betyder det for investorer?

Cracker Barrel er noteret på Nasdaq under tickeren CBRL, og sagen illustrerer, hvor hurtigt et brandprojekt kan udvikle sig til en risiko for aktionærværdien, når det rammer politisk følsomme strenge i det amerikanske marked. For investorer i amerikanske forbrugeraktier er episoden et eksempel på, at selv relativt tekniske beslutninger som en logoændring kan udløse boykot-trusler, negativ pressedækning og i sidste ende lederskifte.

Skiftet på direktørposten kommer på et tidspunkt, hvor amerikanske restaurantkæder generelt kæmper med stigende omkostninger og ændrede forbrugsmønstre. En ny CEO vil dermed ikke blot skulle navigere den brandmæssige efterdønning, men også de mere klassiske driftsmæssige udfordringer i sektoren.

Hverken BBC eller The Guardian oplyser navnet på Masinos efterfølger eller den præcise dato for hendes fratræden, og selskabet har ifølge de to medier endnu ikke uddybet baggrunden for timingen af beslutningen yderligere.

Kilder: BBC, The Guardian