Cramer advarer: Bølge af aktie- og obligationssalg truer aktietyren

CNBC's Jim Cramer frygter, at en historisk bølge af nye aktie- og obligationsudstedelser – ikke Iran-krisen – kan kvæle det igangværende bull-marked.

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Den kendte amerikanske investor og tv-vært Jim Cramer advarer om, at det aktuelle bull-marked på Wall Street risikerer at blive kvalt af en enorm bølge af nye aktie- og obligationsudstedelser – og ikke af den optrappede konflikt mellem USA og Iran. Det siger han i sit program “Mad Money” på CNBC, ifølge en gennemgang fra mediet.

Ifølge Cramer er markedets fokus på geopolitisk risiko misforstået. Han peger i stedet på, at en stribe store selskaber på kort tid har hentet enorme summer i markedet via aktiesalg og gældsudstedelse, hvilket efter hans vurdering suger likviditet ud af systemet og lægger et voksende pres på investorernes appetit.

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Milliarder i nye aktier og obligationer

Cramer nævner blandt andet Alphabets store aktiesalg, SpaceX’s børsintroduktion til 85 milliarder dollar kombineret med en obligationsudstedelse på 25 milliarder dollar, samt store gældsudstedelser fra selskaber som Amazon. Ifølge CNBC er der tale om et usædvanligt højt udstedelsestempo inden for den seneste måned.

Cramer understreger, at markedet indtil videre har absorberet den store tilførsel af nye papirer uden større problemer. Men han frygter, at grænsen for, hvor meget kapital investorerne er villige til at stille til rådighed, nærmer sig hastigt.

“At least when it comes to the stock market, I’m a lot more worried about supply — specifically, the flood of new equity and bonds that have inundated this market, sopping up a lot of sidelined capital,” siger Cramer ifølge CNBC.

Rivian og SK Hynix som varselstegn

To konkrete sager får ifølge CNBC særlig opmærksomhed fra Cramer. Den amerikanske elbilproducent Rivian har måttet sælge nye aktier med rabat, hvilket Cramer tolker som et tegn på, at markedet ikke længere er villigt til at absorbere nyudstedte aktier til de høje værdiansættelser, selskaberne ellers har vænnet investorerne til.

Samtidig peger han på den sydkoreanske chipgigant SK Hynix, der planlægger en Nasdaq-notering med et udbud på op mod 28 milliarder dollar. Cramer stiller ifølge CNBC spørgsmålstegn ved, om institutionelle investorer bliver nødt til at sælge ud af eksisterende beholdninger for at skaffe plads til den nye post – hvilket i så fald kunne skabe yderligere salgspres andre steder i markedet.

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Nvidia og halvledersektoren giver håb

Trods bekymringen ser Cramer også positive signaler. Han fremhæver ifølge CNBC, at halvlederaktier onsdag oplevede en genopretning anført af Nvidia, som ellers havde mistet næsten 1.000 milliarder dollar i markedsværdi fra sit toppunkt.

Ifølge nyhedsmediet The Information, som Cramer refererer til, skyldes Nvidias kursstigning nyheden om, at Kina vil tillade et mindre antal AI-selskaber at købe en begrænset mængde H200-chips. Det er en udvikling, der isoleret set styrker tilliden til den amerikanske teknologisektor.

“We are still at equilibrium,” sagde Cramer ifølge CNBC og tilføjede, at “the buyers still have some spare cash” – altså at der fortsat er kapital nok til at absorbere den nuværende mængde af nyudstedelser.

Bull-markedet kan “kvæles” hvis tempoet fortsætter

Ifølge CNBC advarer Cramer dog om, at balancen hurtigt kan tippe, hvis selskaberne fortsætter med at hente kapital i markedet i det nuværende tempo. Han peger på, at markedet har brug for en pause i børsintroduktioner og efterfølgende aktiesalg for at undgå overophedning.

“We haven’t reached the danger zone yet, but if these offerings keep coming, we will not be safe from oversupply,” sagde Cramer ifølge CNBC. Han tilføjede: “We need to see a break in the IPO and secondary action. IPO abstention and M&A activity can still save the bull. But if we keep getting this level of supply for a few more weeks? The bull will suffocate under the weight of all that new paper.”

Cramers advarsel er interessant for danske investorer, der har eksponering mod de amerikanske vækstaktier og teknologisektoren, som i høj grad har drevet de globale aktieindeks i 2026. Store globale institutionelle investorer, herunder danske pensionsselskaber, har betydelige positioner i selskaber som Nvidia, Amazon og Alphabet, og en eventuel opbremsning i risikoappetitten på Wall Street kan derfor sprede sig til de brede aktiemarkeder, herunder det danske C25-indeks.

Udviklingen i udstedelsesaktiviteten kan desuden give et signal om, hvorvidt selskaberne selv vurderer, at nuværende værdiansættelser er attraktive at rejse kapital på – hvilket ofte betragtes som en indikator, investorer bør holde øje med i takt med, at flere store noteringer og gældsudstedelser ventes i den kommende tid.