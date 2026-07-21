Cramer advarer mod tech før kæmpe regnskaber – vender “Inverse Cramer” tommelen op igen?

CNBC-vært Jim Cramer opfordrer investorer til at se væk fra tech før Intel, Tesla og Alphabets regnskaber. Historikken giver grobund for skepsis.

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Den kendte CNBC-vært Jim Cramer opfordrer nu investorer til at kigge udenfor teknologisektoren, kort før tre af markedets mest omtalte selskaber – Intel, Tesla og Alphabet – offentliggør regnskaber. Ifølge Cramer er AI-relaterede aktier blevet så uforudsigelige, at det er et bedre tidspunkt at placere nye penge i solide selskaber uden for tech, skriver CNBC.

Udmeldingen kommer, mens investorer verden over holder vejret frem mod regnskaberne fra de tre selskaber, der alle har tætte bånd til AI-boomet – enten som chipproducent, elbilproducent med AI-ambitioner eller som en af de største spillere inden for cloud og kunstig intelligens.

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Cramer ser usikkerhed i AI-handlen

Ifølge CNBC vurderer Cramer, at den brede AI-drevne optur i teknologiaktier er blevet vanskeligere at navigere i, fordi forventningerne til vækst og indtjening er skruet så højt op, at selv stærke regnskaber risikerer at skuffe markedet. Han peger derfor på, at investorer med nye midler bedre kan finde tryghed i veletablerede, kvalitetsprægede selskaber uden for teknologibranchen, frem for at jagte momentum i AI-aktierne lige nu.

Meldingen falder sammen med, at både Intel, Tesla og Alphabet er på vej med regnskaber, der ventes at blive nogle af ugens vigtigste begivenheder for de amerikanske aktiemarkeder. Alle tre selskaber er tungt vægtet i teknologiindeks og følges tæt af både institutionelle og private investorer globalt, herunder i Danmark, hvor mange sparere har eksponering mod amerikansk tech gennem ETF’er og pensionsopsparinger.

Historien om “Inverse Cramer”

Cramers markedskald har gennem årene skabt sit eget fænomen blandt investorer: det såkaldte “Inverse Cramer Effect”. Ideen bygger på en opfattelse blandt dele af investormiljøet om, at Cramers anbefalinger med jævne mellemrum har ramt forkert – og at man derfor kan drage fordel af at gøre det modsatte af, hvad han foreslår.

Det er netop denne skepsis, der ifølge BeInCrypto nu blusser op igen, efter at Cramer har valgt at nedtone tech kort før tre centrale regnskaber. Spørgsmålet, som en del af markedet stiller sig selv, er, om Cramers advarsel snarere skal tolkes som et signal om, at tech-aktierne står foran en styrkelse – præcis fordi han selv trækker sig fra sektoren.

Det skal dog understreges, at “Inverse Cramer”-fænomenet ikke er en videnskabeligt dokumenteret strategi, men snarere en populær markedsfortælling, der lever i takt med, at Cramers højprofilerede kommentarer bliver fulgt tæt af både fans og kritikere på sociale medier og i finansielle fora.

Hvorfor det betyder noget for danske investorer

For danske investorer med eksponering mod amerikanske teknologiaktier – direkte eller via globale indeksfonde – er timingen relevant. Regnskaberne fra Intel, Tesla og Alphabet kan hver især sende bølger gennem de brede aktieindeks, som mange danske pensionsopsparinger og investeringsforeninger er tungt vægtet i.

Samtidig illustrerer sagen en bredere pointe: Store navne i finansmedierne kan have stor indflydelse på kortsigtet sentiment, men deres kald bør altid vejes op mod fundamentale faktorer som indtjeningsvækst, værdiansættelse og konkurrenceforhold – ikke mindst i en periode, hvor AI-drevne vækstforventninger i høj grad har drevet kurserne på de store teknologiselskaber.

Om Cramers forsigtighed viser sig at være en advarsel eller et kontraindikator, vil de kommende regnskaber fra Intel, Tesla og Alphabet i høj grad afsløre. Uanset udfaldet vil episoden givetvis blive brugt som endnu et datapunkt i den evige debat om, hvorvidt man skal følge – eller gøre det modsatte af – Wall Streets mest omtalte tv-vært.

Kilder: Beincrypto, CNBC