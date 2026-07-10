Cramer-portefølje: Meta, FedEx og Cardinal Health i fokus på travl handelsdag

Wall Street rettede sig torsdag, mens Meta, FedEx, Cardinal Health og Honeywell leverede nyheder, der rykkede flere porteføljeaktier i CNBC's Investing Club.

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Amerikanske aktier rettede sig torsdag, efter at investorerne lagde bekymringerne om en optrapning af den militære konflikt mellem USA og Iran bag sig. Det fik obligationsrenter og oliepriser til at falde, hvilket historisk har været positivt for aktiemarkedet. Det skriver CNBC, der beskriver, hvordan S&P 500 steg knap 1 procent om eftermiddagen, mens teknologitunge Nasdaq steg mere end 1 procent.

Bag ved den brede markedsbevægelse gemte der sig en stribe selskabsspecifikke nyheder, der ifølge CNBC’s Investing Club med Jim Cramer påvirkede flere aktier i den populære investeringsklubs portefølje. Blandt de mest omtalte navne var Meta Platforms, FedEx, Cardinal Health og Honeywell.

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Meta vendte tabet til gevinst efter ny AI-model

Meta-aktien handlede indledningsvist lavere, efter at Reuters citerede et lækket internt dokument, der viser, at selskabet planlægger en aggressiv udvidelse af sin AI-computerkapacitet i det kommende år. Ifølge CNBC er markedet fortsat delt i sin vurdering af Metas AI-strategi – investorerne belønner nye indtjeningsmuligheder som offentlig sky-infrastruktur og AI-modeller, men er samtidig bekymrede over de enorme investeringer, der kræves.

Optimismen fik dog overtaget, da Meta torsdag præsenterede sin nyeste AI-model, som selskabet selv kalder sin stærkeste model til agentbaserede og programmeringsopgaver til dato. Det centrale i lanceringen er, at Meta for første gang stiller et API tilgængeligt gennem en udviklerportal, så eksterne udviklere kan integrere selskabets model i egne applikationer. Det bringer Meta i mere direkte konkurrence med OpenAI og Anthropic, og aktien vendte i løbet af handelsdagen fra minus til plus.

Læs også: FedEx lancerer ny forretningsenhed: FedEx Life Sciences til sundhedslogistik

Cardinal Health i klemme mellem opjustering og FedEx-ekspansion

Analysehuset Cowen hævede torsdag sit kursmål for Cardinal Health til 275 dollar fra tidligere 255 dollar forud for selskabets kommende regnskab, der dækker fjerde kvartal i regnskabsåret 2026. Ifølge CNBC forventer Cowens analytikere, at Cardinal Health vil guide en indtjening pr. aktie for regnskabsåret 2027, der ligger over konsensus – som ifølge FactSet i øjeblikket ligger på 12,04 dollar.

Aktien ramte tidligere på dagen 240 dollar, men faldt sidenhen, da markedet roterede penge tilbage mod teknologisektoren. Faldet blev forstærket af, at FedEx samme dag annoncerede lanceringen af FedEx Life Sciences – en dedikeret enhed, der skal understøtte transport af lægemidler, medicinsk udstyr, biologiske produkter og andre kritiske sundhedsforsendelser. Initiativet er ifølge CNBC en del af FedEx’s ambition om at vokse sundhedsforretningen til en 10 milliarder dollar-forretning.

Selvom FedEx’ fremstød kan tage lidt af Cardinal Healths territorium, peger CNBC på, at Cardinal Health tilbyder langt mere end blot transport – herunder lagerstyring, dataindsigt og støtte til lancering af nye produkter, som FedEx ikke leverer. Nyheden vurderes derfor positiv for FedEx, men ikke direkte forstyrrende for Cardinal Health.

FedEx afviser Amazon-trussel

FedEx-aktien kom under pres, efter at brancheplatformen Supply Chain Dive skrev, at Amazon underbyder både FedEx og UPS med lavere fragtpriser over for potentielle erhvervskunder. Ifølge CNBC bør det ikke overraske, at Amazon presser priserne, da selskabet historisk har været prisleder i stort set alle brancher, det går ind i.

FedEx’ topchef, Raj Subramaniam, fortalte ifølge CNBC Jim Cramer under et besøg på selskabets World Hub i Memphis, at Amazons nye fragtinitiativ kun berører omkring 2 procent af FedEx’ omsætning. Han pegede desuden på, at Amazons løsning primært er velegnet til lette og billige varer – det stik modsatte af FedEx’ strategi, som i stedet satser på tunge eller højværdi-forsendelser inden for blandt andet sundhed, bilindustri, luftfart og datacentre, hvor kunder er villige til at betale ekstra for hastighed, sikkerhed og sporing.

Honeywell kigger mod Europas forsvarsmarked

Endelig rapporterede Reuters torsdag, at Honeywell Aerospace planlægger at udvide sin forsvarsforretning i Europa. Ifølge nyhedsbureauet forventes selskabet at lancere flere forsvarsprodukter til det europæiske marked, som ikke er underlagt amerikansk eksportkontrol – en manøvre, der ifølge CNBC kan blive annonceret senere på måneden i forbindelse med den store Farnborough Airshow i Storbritannien.

For danske investorer illustrerer eftermiddagens nyhedsstrøm, hvor tæt sammenvævede geopolitik, AI-satsninger og logistik-konkurrence er blevet på det amerikanske aktiemarked. Bevægelserne i selskaber som Meta og FedEx viser samtidig, hvordan enkeltnyheder kan udløse betydelige kursudsving inden for få timer – noget der er værd at have for øje, når man følger amerikanske vækst- og teknologiaktier via danske depoter eller ETF’er med eksponering mod Nasdaq og S&P 500.