Cryptolobby sælger CLARITY Act som redskab mod kriminalitet – Trump kan blive forhindring

Blockchain Association fremstiller CLARITY Act som en anti-kriminalitetslov, mens observatører i Washington ser Trumps egne cryptointeresser som sidste hurdle før afstemning.

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Den amerikanske brancheorganisation Blockchain Association forsøger at give CLARITY Act et nyt image, mens loven nærmer sig en afgørende afstemning i Senatet. Organisationen argumenterer for, at klare føderale regler for digitale aktiver ikke kun vil beskytte forbrugere, men også gøre det lettere for myndighederne at spore illegal finansiering og trække mere kryptoaktivitet ind under amerikansk tilsyn.

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Fra “wild west” til retshåndhævelsens redskab

Blockchain Association vender traditionelt op og ned på kritikken af kryptobranchen som lovløs zone. Ifølge organisationen vil CLARITY Act netop gøre det modsatte: Ved at give myndighederne entydige regler for, hvornår et digitalt aktiv skal behandles som et værdipapir eller en råvare, bliver det ifølge foreningen langt lettere for både SEC og CFTC – og for politiet – at følge pengespor og opdage svindel.

Argumentet er dermed vendt fra et rent branchefremmende budskab til et sikkerhedspolitisk argument. Jo mere aktivitet, der flytter ind under amerikansk regulering og tilsyn, argumenterer lobbygruppen, desto mindre plads bliver der til aktører, der bevidst opererer i en gråzone for at undgå kontrol.

Trumps egne kryptointeresser kan blive en hindring

Selv om der ifølge The Block er stigende optimisme om, at CLARITY Act rent faktisk bliver stemt igennem, peger flere kilder tæt på processen på, at spørgsmålet om interessekonflikter omkring præsident Donald Trump kan blive den sidste og potentielt mest besværlige hurdle. Trump har personlige og familiære forbindelser til flere kryptoprojekter, hvilket har fået politikere og etiske vagthunde til at rejse spørgsmål om, hvordan lovgivningen kan udformes uden at gavne ham direkte.

Timingen for en endelig afstemning er ifølge samme kilder stadig til debat, men presset for at få loven igennem inden en kommende pause i Kongressens arbejde synes at vokse. Uenigheden handler mindre om lovens indhold og mere om, hvordan man løser den politiske knude omkring Trumps rolle, før et flertal kan sikres.

Hvorfor det betyder noget for danske investorer

CLARITY Act er en af de mest omtalte forsøg på at skabe en samlet amerikansk markedsstruktur for digitale aktiver – noget branchen længe har efterspurgt for at reducere den regulatoriske usikkerhed, der har præget sektoren siden en række retssager mod store aktører. En vedtagelse vil kunne påvirke, hvor og hvordan globale kryptobørser og -udstedere vælger at drive forretning, hvilket i sidste ende også kan smitte af på likviditet og prisdannelse for danske investorer, der handler bitcoin, ether og andre digitale aktiver.

Samtidig understreger sagen, at amerikansk kryptolovgivning i stigende grad er blevet en politisk kampplads, hvor både branchens egne interesser og præsidentens personlige forhold til sektoren spiller ind. For investorer, der følger reguleringsudviklingen som en indikator for risikoappetit og institutionel adgang til markedet, er CLARITY Acts videre skæbne derfor værd at holde øje med i de kommende uger.

Kilder: Coingape, Theblock