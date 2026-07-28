Cyclospora-udbrud breder sig til ni amerikanske stater – firma har klaget til Det Hvide Hus

CDC bekræfter, at det store cyclospora-udbrud i USA nu omfatter ni stater. Det ramte fødevarefirma skal have klaget til Det Hvide Hus, ifølge kilde.

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Det amerikanske sundhedsmyndighed CDC oplyser, at et omfattende udbrud af parasitten cyclospora nu er bekræftet i ni amerikanske delstater. Fire nye stater – Illinois, Kansas, Oklahoma og Pennsylvania – er kommet til, viser CDC’s opdaterede tal, som CNBC omtaler.

De nye stater føjer sig til Indiana, Kentucky, Ohio, West Virginia og Michigan, hvor smitten indtil videre har ramt hårdest. Udbruddet har dermed spredt sig markant siden de første tilfælde blev registreret, og myndighederne følger fortsat situationen tæt.

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Firma bag udbrud har henvendt sig til Det Hvide Hus

Ifølge Investing.com, der henviser til en unavngiven kilde, skal det fødevarefirma, som anses for at være i centrum af udbruddet, have klaget direkte til Det Hvide Hus. Det tyder på, at sagen ikke kun er en sundhedsmæssig krise, men også er ved at udvikle sig til en politisk sag med potentielt pres på de amerikanske sundhedsmyndigheder og reguleringsprocessen omkring fødevaresikkerhed.

Hverken kilderne oplyser det pågældende firmas navn eller hvad henvendelsen konkret indeholder, men fremgangsmåden signalerer, at virksomheden søger indflydelse på, hvordan sagen håndteres politisk og medialt, mens CDC’s undersøgelse fortsætter.

Cyclospora og konsekvenser for forbrugere

Cyclospora er en parasit, der typisk spredes via forurenede fødevarer, ofte friske grøntsager og bær, og som kan give langvarig mavetarm-sygdom med symptomer som diarré, kvalme og træthed. Udbrud af denne type har tidligere ført til store tilbagekaldelser af fødevarer i det amerikanske detailled og kan have økonomiske konsekvenser for de involverede producenter og distributører.

For investorer med eksponering mod amerikanske fødevare- og detailaktier er sager som denne værd at følge, da offentliggørelse af kilde til smitte, eventuelle tilbagekaldelser og myndighedernes reaktion kan påvirke selskabers omdømme og indtjening på kort sigt. Sagen understreger samtidig, hvor tæt fødevaresikkerhed og politisk lobbyvirksomhed kan hænge sammen i USA, når store udbrud rammer flere delstater på én gang.

Kilder: CNBC, Investing.com