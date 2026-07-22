Cyclospora-udbrud spreder sig i USA: Michigan hårdest ramt, RFK Jr. beroliger

Et udbrud af den parasitiske sygdom cyclosporiasis breder sig i USA. Michigan har flest tilfælde, mens sundhedsminister RFK Jr. kalder situationen "under kontrol".

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Et udbrud af den parasitiske tarmsygdom cyclosporiasis fortsætter med at brede sig i USA, hvor Michigan nu topper listen over stater med flest registrerede smittetilfælde. Det fremgår af en oversigt fra Business Insider, der kortlægger udbredelsen på tværs af landet.

Sygdommen, der forårsager vandig diarré og andre mavetarmsymptomer, skyldes en parasit og har allerede fået konsekvenser for fødevareindustrien. Producenten Taylor Farms har tilbagekaldt isbjergsalat i hele 27 amerikanske delstater som følge af udbruddet.

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Sundhedsminister nedtoner alvoren

Trods den geografiske spredning har den amerikanske sundhedsminister Robert F. Kennedy Jr. forsøgt at berolige offentligheden. Ifølge CNBC udtalte han tirsdag, at udbruddet af cyclosporiasis er “under kontrol”.

Udtalelsen kommer, mens myndighederne fortsat arbejder på at kortlægge smittekilden og omfanget af de tilbagekaldte produkter. Der er endnu ikke offentliggjort et samlet nationalt tal for antallet af smittede, men de statslige data viser, at Michigan ligger klart i front målt på registrerede tilfælde.

Betydning for fødevareaktier og forsyningskæder

For danske investorer med eksponering mod amerikanske fødevare- og detailaktier er sagen relevant, fordi tilbagekaldelser af denne type historisk har haft kortsigtet negativ effekt på både leverandører og de kæder, der har solgt de berørte produkter. Taylor Farms er en af USA’s største producenter af færdigpakkede salater og leverer til en lang række supermarkeder og restaurantkæder.

Selvom cyclosporiasis-udbrud typisk er begrænsede i varighed, kan de skabe usikkerhed om leverandørkæder inden for frisk frugt og grønt — en sektor, hvor marginpres og omdømmerisiko allerede er et tema for flere børsnoterede detailkæder i USA. Situationen føjer sig til en række af FDA-relaterede fødevaresager, der har fyldt i amerikanske medier de seneste uger.

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Myndighederne opfordrer fortsat forbrugere til at holde øje med tilbagekaldelsesmeddelelser og undgå produkter fra de berørte partier, indtil den fulde kilde til udbruddet er identificeret.

Kilder: Business Insider, CNBC