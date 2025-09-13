Danmarks plan om at afskaffe chokoladeafgiften sætter skattelettelser i vejen for folkesundheden

Danskerne er de førende i Norden inden for slik- og chokoladeforbrug og køber i gennemsnit 11,4 kilo pr. person hvert år – et tal, der langt overstiger andre nationer som USA og Storbritannien. På denne baggrund vækker regeringens plan om at afskaffe afgiften på slik bekymring blandt folkesundhedseksperter. Selvom initiativet er designet til at give finanspolitiske lettelser og reducere bureaukratiet, advarer kritikere om, at det kan have en betydelig og skadelig indvirkning på nationens sundhed og socioøkonomiske lighed.

Rekordstor appetit på slik og de finanspolitiske indsatser

Regeringens plan om at fjerne afgifterne på chokolade og slik, som genererede 2,6 milliarder kroner i statsindtægter sidste år, er en del af en bredere indsats for at bekæmpe stigende fødevarepriser. Ved at fjerne en afgift, som de hævder er byrdefuld og bureaukratisk for virksomheder, sigter politikerne mod at bringe anslået 725 kroner om året tilbage i hænderne på den gennemsnitlige voksne dansker. Dette skridt præsenteres som en ligefrem finanspolitisk foranstaltning til at lette den økonomiske byrde for borgerne, et mål, der deles af økonomiminister Stephanie Lose. Denne økonomiske lettelse skaber dog et politisk dilemma med bredere konsekvenser for samfundet.

Afvejningen mellem folkesundhed og social lighed

Ifølge seniorforsker Anja Pia Biltoft-Jensen fra DTU Fødevareinstituttet er det næsten garanteret, at fjernelsen af ​​en afgift på et prisfølsomt produkt med høj efterspørgsel vil øge salget. Hun peger på fjernelsen af ​​afgiften på sukkerholdige sodavand i 2013, som blev efterfulgt af en stigning i salget på 20-30%. Denne præcedens antyder, at den foreslåede ændring kan føre til en betydelig stigning i sukkerindtaget, hvilket er forbundet med en højere risiko for hjerte-kar-sygdomme.

Desuden rejser initiativet alvorlige spørgsmål om social lighed. Lavere priser på slik vil uforholdsmæssigt påvirke lavindkomstgrupper, som er mere prisfølsomme og, som undersøgelser viser, allerede står over for en højere forekomst af fedme og dårlig tandhygiejne. Ved at gøre usunde produkter billigere risikerer regeringen at underminere indsatsen for at fremme sunde spisevaner, især blandt børn og unge, og kan utilsigtet forværre eksisterende sundhedsforskelle på tværs af forskellige indkomstniveauer.