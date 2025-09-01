Dansk domstol stadfæster Jyske Banks ret til at opkræve negative renter

En dansk domstol har afsagt dom i Jyske Banks favør og bekræftet bankens ret til at pålægge kundernes konti negative renter uden deres udtrykkelige samtykke. Dommen fra Sø- og Handelsretten repræsenterer en betydelig juridisk og kommerciel sejr for banken, som var den første i Danmark til at indføre negative indlånsrenter for privatkunder i 2019. Kendelsen har brede konsekvenser for hele den danske banksektor, som i vid udstrækning fulgte Jyske Banks eksempel i en periode med rekordlave renter.

Kernen i den juridiske udfordring

Søgsmålet, anlagt af Forbrugerombudsmanden, søgte at afklare, om Jyske Banks handlinger var ulovlige og uden for rammerne af dens kundeaftaler. Bankens juridiske forsvar hvilede på dens standardvilkår, som fastslog, at renterne var variable og kunne ændres. Retten tog bankens parti i kernespørgsmålet og fandt, at denne generelle klausul gav tilstrækkeligt grundlag for banken til at implementere negative renter.

Trods den store sejr fandt retten Jyske Bank imod på to mindre underpunkter og fastslog, at nogle af bankens vilkår vedrørende små, ubetydelige rentebeløb var ugyldige, og at banken havde handlet imod “ærlig forretningspraksis” på disse specifikke områder.

Sektoromfattende implikationer

Dommen er blevet hilst velkommen af ​​Finans Danmark, bankbranchens brancheorganisation, som så Forbrugerombudsmandens sag som en fundamental udfordring af konceptet med variable renter og stabiliteten i det finansielle system. Rettens afgørelse bringer et niveau af klarhed og juridisk støtte til en praksis, der var blevet udbredt og påvirkede anslået 160.000 danskere i 2020. Nu hvor Forbrugerombudsmanden står over for sagsomkostninger og vurderer en potentiel appel, giver afgørelsen en vis sikkerhed for banker, der opererer i et lavrentemiljø.