Dansk eksport stiger til 189 mia. kr. trods faldende salg til USA

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Den danske eksport fortsætter med at vokse, selv om dansk erhvervsliv sælger mindre til USA. Den samlede danske vareeksport landede på 189,3 milliarder kroner i maj, hvilket er en stigning på 1,3 procent i forhold til april. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, som Ritzau har omtalt.

Ser man på udviklingen over en længere periode, tegner der sig et endnu tydeligere billede af fremgang: I løbet af de seneste tre måneder er den danske eksport samlet steget med 4,4 procent. Det sker på trods af den geopolitiske uro, som har præget foråret, herunder krigen i Mellemøsten.

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Overraskende robust eksport midt i krig

Ifølge cheføkonom Allan Sørensen fra Dansk Industri er de nye tal et positivt overraskelsesmoment, når man tager den urolige geopolitiske baggrund i betragtning. Han peger på, at mange havde frygtet en opbremsning i dansk økonomi som følge af konflikten i Mellemøsten.

“Det var frygtet, at økonomien ville bremse op, men virksomhederne har heldigvis holdt gang i eksporten,” skriver Allan Sørensen i en kommentar til tallene, gengivet af Ritzau.

Vurderingen fra Dansk Industri understreger, at danske virksomheder tilsyneladende har formået at tilpasse sig et vanskeligt globalt handelsmiljø uden at det for alvor har sat sig spor i eksportstatistikkerne. Det er en vigtig pejling for investorer, der forsøger at vurdere, hvor robust dansk erhvervsliv er over for udefrakommende chok som krig, sanktioner og forstyrrelser i forsyningskæder.

USA trækker ned – men resten af verden trækker op

Selv om den samlede eksport stiger, er billedet mere blandet, når man kigger specifikt på handlen med USA. I maj eksporterede danske virksomheder varer og tjenester for 30,9 milliarder kroner til USA, hvilket er et fald på 1,2 milliarder kroner sammenlignet med tidligere.

USA har i en årrække været et af Danmarks vigtigste eksportmarkeder, og et fald af den størrelse ville normalt kunne mærkes tydeligt i de samlede tal. At den samlede danske eksport alligevel stiger, tyder på, at danske virksomheder i vidt omfang har kunnet kompensere ved at finde afsætning på andre markeder.

Det understreger en pointe, som flere økonomer har peget på gennem det seneste år: Dansk erhvervsliv er ikke ensidigt afhængigt af det amerikanske marked, og en afmatning i én region kan i vidt omfang opvejes af vækst andre steder. Det giver en vis modstandsdygtighed i en tid, hvor handelspolitisk usikkerhed og geopolitiske spændinger fylder meget i det globale billede.

Hvad betyder det for danske investorer?

For investorer med eksponering mod danske eksportvirksomheder er de nye tal en indikation af, at ordreindgang og omsætning i første halvår 2026 sandsynligvis ikke er blevet ramt så hårdt af den geopolitiske uro som frygtet tidligere på året. Mange af de store C25-selskaber, herunder shipping-, medicinal- og industrivirksomheder, har en stor del af deres indtjening fra eksport, og udviklingen i de nationale eksporttal kan derfor give et tidligt signal om, hvordan de underliggende forretninger klarer sig.

Samtidig er faldet i eksporten til USA værd at holde øje med fremover. Hvis den amerikanske efterspørgsel efter danske varer fortsætter med at svække sig, mens andre markeder ikke i samme grad kan absorbere overskuddet, kan det på sigt lægge en dæmper på den samlede vækst i eksporten. Det gør de kommende måneders tal fra Danmarks Statistik særligt interessante at følge, ikke mindst i lyset af den handelspolitiske usikkerhed, der har præget forholdet mellem USA og flere europæiske lande i den seneste tid.

De positive eksporttal kommer samtidig i en periode, hvor dansk økonomi generelt har vist sig relativt stabil trods udenlandsk uro. Det kan bidrage til at understøtte investorernes tillid til danske aktier med stor eksportandel, men det ændrer ikke ved, at den globale usikkerhed – herunder konflikten i Mellemøsten og handelsspændinger med USA – fortsat udgør en risikofaktor, som markedet vil holde øje med i de kommende kvartaler.

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