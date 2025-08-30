Dansk økonomi trodser global modvind, forudser stærk vækst og stigende forbrug

Ifølge en ny økonomisk prognose fra Økonomiministeriet er den danske økonomi klar til stærk vækst i de kommende år og viser bemærkelsesværdig modstandsdygtighed på trods af internationale kriser og handelsspændinger. Rapporten tegner et optimistisk billede af et robust arbejdsmarked, en inddæmmet inflation og en genopblussen af ​​forbrugernes forbrug.

En robust økonomisk udsigt

Regeringen forudser, at den danske økonomi vil vokse med 1,4% i 2025** og en accelereret 2,1% i 2026**. Disse optimistiske udsigter kommer på trods af en nedadgående teknisk justering for indeværende år, primært på grund af en statistisk revision af nationalregnskabet. Prognosen forudsiger også, at beskæftigelsen vil fortsætte med at stige, og at inflationen vil forblive under *2%* årligt, hvilket giver et stabilt makroøkonomisk miljø. Som økonomiminister Stephanie Lose bemærkede, er den danske økonomi fortsat i “god form”.

Forbrug og eksport skal drive vækst

De to motorer bag denne forventede vækst er indenlandsk forbrug og en stærk eksportsektor. Danske virksomheder forventes at forblive “innovative og tilpasningsdygtige”, hvilket fører til en forventet vækst på 2,9% i eksporten næste år, på trods af de globale handelsspændinger og toldstigninger fra USA.

På den indenlandske front forventer regeringen en betydelig stigning i det private forbrug. Med en forventet inflation på 0,9% næste år, mens lønningerne i den private sektor forventes at stige med mere end 3%, vil reallønningerne stige. Denne stigning i købekraften forventes sammen med stigende boligpriser at give næring til husholdningernes forbrug, og det private forbrug forventes at vokse med 2,2% i 2026.

Regeringens politik og reallønsvækst

Regeringen træffer også proaktive foranstaltninger for at understøtte denne vækst. Den planlægger at fjerne afgifter på visse varer og reducere elafgiften, hvilket forventes at bidrage til at dæmpe inflationen yderligere. Disse finanspolitiske foranstaltninger, kombineret med stigende lønninger, er designet til at skabe et mere gunstigt miljø for danskerne til at øge deres forbrug og dermed styrke den positive økonomiske cyklus. Rapporten konkluderer, at en kombination af stigende beskæftigelse, stigende reallønninger og målrettede regeringspolitikker vil sikre økonomisk sikkerhed og vedvarende velstand i de kommende år.