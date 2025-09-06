Danske skattemyndigheder fortsætter jagten på millioner efter tycoons død

I syv år har de danske skattemyndigheder forfulgt den amerikanske forretningsmand Gregory Summers i en civil retssag i forbindelse med landets historiske skandale om udbytteskat. Nu, hvor en amerikansk domstol skal afgøre sagen, er Summers afgået ved døden. Hans død vil dog ikke afslutte den juridiske kamp; ifølge hans advokat vil sagen mod hans dødsbo fortsætte.

En global jagt på milliarder

Søgsmålet mod Gregory Summers er en central del af Danmarks bredere, årelange indsats for at inddrive 12,7 milliarder kroner, som de hævder blev bedraget fra statskassen mellem 2012 og 2015. Skattestyrelsen hævder, at udenlandske personer og virksomheder, herunder Summers og hans pensionskasser, uretmæssigt fik udbetalt udbytteskatrefusioner på aktier, de aldrig ejede. Retssagerne anlagt i USA og andre lande er civile erstatningssager, der fokuserer på at inddrive pengene snarere end strafferetlig forfølgning. I denne sammenhæng var Summers en central figur, hvor to af hans pensionskasser blev anklaget for uretmæssigt at have modtaget næsten 34 millioner kroner.

Et net af forbindelser og beskyldninger

Summers’ rolle i skandalen er mangesidet, da han var en central del af en forretningstrio, der angiveligt arbejdede sammen med Sanjay Shah, den dømte hovedmand for svindelen. Ifølge tysk efterforskningsmateriale beskyldte en af ​​Summers’ forretningspartnere, Sander Gerber, Summers for at lære ham “udbyttetricket”, der senere blev brugt i den danske sag. Selvom Summers’ advokat dengang afviste påstanden som et forsøg på at aflede ansvaret, fremhæver beskyldningerne det komplekse netværk af personer, der var involveret i ordningen. Mens den specifikke retssag mod Summers’ dødsbo vedrører 34 millioner kroner, er dens resultat et centralt element i den større globale indsats for at holde dem, der deltog i det historiske svindelnummer, ansvarlige.