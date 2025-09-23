Danske skattemyndigheder sikrer skelsættende sejr i amerikansk domstol

Den danske skattemyndighed (SKAT) har vundet en afgørende juridisk kamp i en amerikansk domstol, hvor en dommer har afvist en sag fra tre amerikanske finansfolk og beordret dem til at betale mere end 1 milliard kroner i erstatning. Kendelsen repræsenterer en betydelig sejr i Danmarks langvarige bestræbelser på at inddrive midler fra en massiv udbytteskattesvindelordning. Finansfolkene, der tidligere havde indgået forlig med SKAT om en del af de påståede skader, havde sagsøgt den danske stat for at undgå en resterende betaling og for at anfægte strafferetlige anklager.

Retslig afvisning af kontraktlige krav

Den amerikanske dommer afgjorde utvetydigt i SKATs favør og afviste finansfolkenes centrale påstand om, at skattemyndighederne havde overtrådt vilkårene i et forlig fra 2019. Finansfolkene havde argumenteret for, at SKATs manglende information til danske anklagere om deres samarbejde ugyldiggjorde aftalen, men retten fandt, at SKAT havde opfyldt sine forpligtelser. Afgørende nok bekræftede retten også, at forliget ikke gav nogen form for strafferetlig immunitet, hvilket dermed validerede Danmarks dobbelte strategi om både civil erstatning og strafferetlig retsforfølgning af de påståede svindlere.

Et præcedensskabende økonomisk og juridisk resultat

Denne dom er mere end en økonomisk sejr; den skaber en stærk præcedens for Danmarks jurisdiktionelle myndighed i at forfølge økonomisk kriminalitet på tværs af internationale grænser. Finansiørerne er nu tvunget til at betale de udestående 600 millioner kroner plus betydelige påløbne renter, hvilket bringer det samlede beløb op på over 1 milliard kroner. Desuden er dette civile nederlag et stort slag forud for den parallelle straffesag i Danmark, hvor personerne er anklaget for groft bedrageri og står over for udsigten til en lang fængselsstraf, hvis de dømmes. Resultatet forstærker budskabet om, at de nationale skattemyndigheder vil bruge alle lovlige muligheder for at inddrive ulovligt erhvervede midler.