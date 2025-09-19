DeepSeeks AI-model udfordrer branchens omkostningsantagelser

I et træk, der sandsynligvis vil genoplive debatten om Kinas position i det globale AI-kapløb, har den kinesiske AI-udvikler DeepSeek afsløret, at deres højt ansete R1-model kun kostede 294.000 dollars at træne. Dette tal, der er offentliggjort i en fagfællebedømt artikel i det akademiske tidsskrift Nature, står i skarp kontrast til udviklingsomkostningerne hos deres amerikanske rivaler. For at sætte konteksten i værk udtalte OpenAI’s administrerende direktør, Sam Altman, tidligere, at træning af grundlæggende modeller havde kostet “meget mere” end 100 millioner dollars. DeepSeeks afsløring giver et sjældent glimt ind i økonomien i kinesisk AI-udvikling og antyder, at kraftfulde modeller kan opnås til en brøkdel af de tidligere antagne omkostninger.

Navigation i regulatoriske og teknologiske landskaber

DeepSeeks præstation er bemærkelsesværdig i betragtning af de udfordringer, som amerikansk eksportkontrol udgør. Virksomheden trænede sin R1-model ved hjælp af 512 Nvidia H800-chips, som var specielt designet til det kinesiske marked, efter at USA begrænsede eksporten af ​​mere kraftfulde H100- og A100-chips. Virksomheden bekræftede også for første gang, at den havde brugt A100-chips i de forberedende faser af udviklingen af ​​en mindre model. Disse afsløringer fremhæver, hvor langt kinesiske virksomheder vil omgå teknologiske barrierer og erhverve den nødvendige hardware til at konkurrere inden for AI-området.

“Destillations”-debatten

Virksomhedens artikel behandler også for første gang beskyldninger om, at den havde “destilleret” OpenAI’s modeller til sine egne. Modeldestillation er en teknik, hvor et AI-system lærer af et andet, hvilket giver en nyere model mulighed for at opnå lignende ydeevne uden originalens enorme tid og computerkraft. DeepSeeks forskere erkendte, at deres træningsdata, som blev skrabet fra nettet, “kan føre til, at basismodellen indirekte tilegner sig viden fra andre kraftfulde modeller”, men udtalte, at dette var utilsigtet. Dette svar kaster lys over et omstridt og stadig vigtigere emne i AI-miljøet, hvor grænsen mellem at lære af og tilegne sig en konkurrents arbejde fortsat er genstand for intens debat.