Delta fastholder 2026-mål: Højere flybilletpriser er kommet for at blive

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Delta Air Lines har som den første store amerikanske flyselskab offentliggjort regnskab for andet kvartal, og tallene overrasker positivt. Selskabet fastholder samtidig sit resultatmål for hele 2026 og venter, at de senere års stigende billetpriser er kommet for at blive. Det oplyser luftfartsselskabet ifølge CNBC.

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Delta leverede en justeret indtjening pr. aktie på 1,56 dollar i andet kvartal, hvilket slår analytikernes forventning på 1,48 dollar ifølge konsensusestimater fra LSEG, som CNBC henviser til. Den justerede omsætning landede på 17,67 milliarder dollar mod ventede 17,53 milliarder dollar.

For danske investorer, der følger den amerikanske luftfartssektor eller har eksponering mod globale rejse- og transportaktier, er Deltas regnskab en tidlig temperaturmåling på, hvordan forbrugere og virksomheder håndterer både høje brændstofpriser og stigende billetpriser. Selskabet regnes traditionelt som en bellwether for hele branchen, fordi det plejer at rapportere først blandt de store amerikanske selskaber.

Bastian: Prisstigningerne holder

Topchef Ed Bastian sagde til CNBC, at han forventer, at de høje billetpriser er en varig ændring snarere end en midlertidig effekt af høje brændstofpriser. “I think it’s sustainable,” udtalte han i et interview med CNBC.

Ifølge Bastian skyldes den vedvarende prissætning en kombination af stærk efterspørgsel, mere differentierede sædekategorier og en generelt mere disciplineret luftfartsbranche, der ifølge ham har lært af tidligere fejl og ikke længere skruer hurtigt op for kapaciteten, blot fordi oliepriserne falder. Det er en central pointe for markedet, fordi olieprisen faktisk er faldet fra flerårshøje niveauer i den seneste tid, uden at det tilsyneladende presser billetpriserne ned igen.

Delta oplyser desuden, at selskabet i øjeblikket viderefører omkring 60 procent af de forhøjede brændstofomkostninger til forbrugerne, og at den andel ventes at nå tæt på 100 procent i indeværende kvartal. Ifølge de seneste amerikanske føderale data var flybilletpriserne i maj næsten 27 procent højere end året før.

Fastholder resultatmål for hele 2026

Delta fastholder sit resultatmål for hele 2026, som blev udmeldt i januar, med en forventet indtjening pr. aktie på mellem 6,50 og 7,50 dollar. For tredje kvartal venter selskabet en indtjening pr. aktie på mellem 2,00 og 2,50 dollar, hvilket er over analytikernes forventning på 2,02 dollar. Samtidig ventes omsætningen i tredje kvartal at stige med et sted midt i tocifrede procenttal sammenlignet med samme periode sidste år.

Selskabets nettoresultat i andet kvartal faldt dog 25 procent i forhold til året før til 1,6 milliarder dollar, svarende til 2,44 dollar pr. aktie. Faldet skal ses i lyset af engangsposter, blandt andet knyttet til salg af raffinaderiprodukter til tredjepart. Justeret for disse poster steg den underliggende indtjening til 1,03 milliarder dollar, svarende til de nævnte 1,56 dollar pr. aktie. Den samlede driftsomsætning steg 19 procent i forhold til andet kvartal 2025 til 19,76 milliarder dollar.

Premium-passagerer og fodbold-VM trak op

Bastian pegede på, at efterspørgslen er stærk på tværs af selskabets forretning, men at det især er de mere velhavende kunder, der driver væksten. Delta betegnes ifølge CNBC som det mest profitable amerikanske flyselskab og henvender sig i høj grad til denne kundegruppe i det, der beskrives som en K-formet økonomi, hvor forbruget udvikler sig meget forskelligt afhængigt af indkomstniveau.

Det afspejler sig konkret i tallene: Premium-billetter som first class indbragte 6,92 milliarder dollar i omsætning i kvartalet, mens den almindelige økonomiklasse gav 6,85 milliarder dollar. Dermed overhalede de dyrere pladser for første gang den traditionelle turistklasse i omsætning.

Bastian fremhævede desuden, at efterspørgslen omkring VM i fodbold var stærkere end ventet, herunder blandt udenlandske besøgende til USA. Selskabet oplyser samtidig, at erhvervsrejser steg i andet kvartal, med særligt fremgang inden for luftfart og forsvar, bankvæsen samt bilindustrien.

Højere omkostninger presser marginerne

Selv om priserne stiger, er Deltas omkostninger også steget markant. Selskabets omsætning pr. tilgængelig sædekilometer – et centralt nøgletal for, hvor meget et flyselskab tjener pr. sæde – steg 17 procent i forhold til året før, mens omkostningerne pr. tilgængelig sædekilometer steg 21 procent. Det illustrerer, at Delta i høj grad har kunnet vælte de stigende omkostninger over på passagererne, men at marginpresset stadig er en faktor at holde øje med for investorer.

Et lyspunkt i regnskabet var selskabets raffinaderi i Trainer, Pennsylvania, hvor omsætningen steg hele 83 procent til 2,09 milliarder dollar. Raffinaderiet er en del af Deltas bredere forretningsmodel, der ud over passagerfly også omfatter fragt og en vedligeholdelsesforretning, hvilket giver selskabet flere ben at stå på end mange konkurrenter.

Carriers i branchen har generelt strammet op på vækstplanerne og skåret ned på ulønsomme ruter, efter at brændstofpriserne i år har oplevet en historisk stigning. Deltas regnskab bliver dermed set som en indikator for, om resten af den amerikanske luftfartssektor kan følge samme opskrift, når de øvrige selskaber præsenterer deres kvartalstal i den kommende tid.

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