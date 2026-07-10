Delta slår egen forventning for juni-kvartalet, guider højere for Q3

Delta Air Lines overgik sin egen guidance for andet kvartal og forventer nu en indtjening på 2,00-2,50 dollar per aktie i tredje kvartal, viser opgørelse fra Seeking Alpha.

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Delta Air Lines har overgået sin egen forventning til resultatet for det netop afsluttede juni-kvartal, og selskabet ser nu frem mod endnu en stærk periode. Det amerikanske luftfartsselskab guider for tredje kvartal med en indtjening på mellem 2,00 og 2,50 dollar per aktie, fremgår det af en opgørelse fra Seeking Alpha.

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Meldingen kommer i forlængelse af en periode, hvor amerikanske flyselskaber generelt har kæmpet med højere brændstofudgifter, men samtidig har kunnet trække på solid efterspørgsel efter flyrejser. At Delta formår at slå sine egne skøn for juni-kvartalet, understreger, at rejseefterspørgslen fortsat holder skruen godt fastspændt trods et pres på omkostningssiden.

Ny guidance sætter retning for tredje kvartal

Det centrale i den nye melding er, at Delta nu peger på en indtjening per aktie i intervallet 2,00 til 2,50 dollar for tredje kvartal. Et sådant interval giver investorer et pejlemærke for, hvor optimistisk ledelsen er omkring udviklingen i sommer- og efterårsmånederne, hvor rejseaktiviteten traditionelt er høj i USA.

For aktiemarkedet er den slags guidance ofte mindst lige så vigtig som selve kvartalstallene, fordi den sætter forventningerne for den kommende periode og dermed er med til at styre analytikeres estimater og kursreaktioner. Når et selskab som Delta både slår sin egen guidance for det forgangne kvartal og samtidig kommer med en konkret indtjeningsprognose for det næste, tolkes det typisk som et tegn på, at ledelsen har god synlighed i bookinger og priser fremadrettet.

Delta er blandt de første store amerikanske luftfartsselskaber til traditionelt at melde ud om sine kvartalsresultater, og selskabets tal fungerer derfor ofte som en form for temperaturmåler for hele branchen. Investorer i konkurrenter som United Airlines og American Airlines følger typisk med interesse, når Delta rapporterer, fordi det kan give et fingerpeg om, hvordan resten af sektoren har haft det i samme periode.

Fortsætter tendens fra tidligere kvartaler

Meldingen ligger i tråd med en tendens, NPinvestor tidligere har beskrevet, hvor Delta har formået at levere resultater over forventning trods rekordhøje udgifter til brændstof. Selskabet har samtidig tidligere signaleret, at det fastholder sine langsigtede mål frem mod 2026, og at højere flybilletpriser efter selskabets egen vurdering er kommet for at blive som en strukturel del af branchens indtjeningsgrundlag.

Kombinationen af stigende billetpriser og stabil rejselyst har givet flyselskaberne et vist råderum til at absorbere de høje brændstofpriser, som har lagt et betydeligt pres på driftsomkostningerne gennem det seneste år. Hvis Delta kan indfri den nye guidance for tredje kvartal, vil det underbygge billedet af en branche, der trods omkostningspres formår at levere solid indtjening drevet af prisdisciplin og fortsat efterspørgsel.

For danske investorer, der ikke har direkte eksponering mod amerikanske luftfartsselskaber via de nordiske børser, er Delta-tallene alligevel relevante som en indikator for det bredere amerikanske forbrugsbillede. Rejseudgifter er ofte blandt de første poster, husholdninger skærer i, hvis økonomien svækkes, og en robust efterspørgsel efter flyrejser i USA kan derfor tolkes som et positivt signal om amerikanske forbrugeres økonomiske råderum – noget der har betydning for globale aktiemarkeder, herunder de selskaber, der er repræsenteret i C25-indekset med eksponering mod amerikanske forbrugere.

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Delta-aktien handles på New York Stock Exchange under tickeren DAL, og selskabets kvartalsrapporter følges typisk nøje af markedet, fordi de kommer tidligt i den amerikanske regnskabssæson og dermed sætter tonen for, hvordan investorer skal læse resten af transport- og forbrugssektoren i de kommende uger.