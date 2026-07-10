Delta slår forventningerne i Q2: EPS på 1,56 dollar, omsætning på 19,8 mia.

Delta Air Lines overgik analytikernes estimater i andet kvartal med en omsætning på 19,8 mia. dollar og et justeret overskud pr. aktie på 1,56 dollar.

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Delta Air Lines overgik igen analytikernes forventninger i andet kvartal. Det amerikanske flyselskab leverede et justeret resultat pr. aktie på 1,56 dollar, hvilket er 0,06 dollar mere end konsensus, mens omsætningen landede på 19,8 mia. dollar – knap en milliard dollar over det forventede niveau. Det fremgår af data citeret af Seeking Alpha.

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Regnskabet bekræfter det billede, der allerede tegnede sig, da Delta tidligere har signaleret et stærkt juni-kvartal og opjusteret forventningerne til resten af året. For investorer i amerikanske luftfartsaktier er tallene endnu et tegn på, at efterspørgslen efter flyrejser fortsat er robust, selv i en periode med høje renter og usikker global økonomi.

Beat på både top- og bundlinje

Kombinationen af et solidt EPS-beat og en markant overraskelse på omsætningssiden peger på, at Delta har haft succes med at fylde flyene og samtidig hæve billetpriserne. Det passer med selskabets tidligere udmeldinger om, at de højere flybilletpriser, som er blevet indført i kølvandet på pandemien og senere inflation, ifølge Delta selv er kommet for at blive – ikke en midlertidig tendens, der forsvinder igen.

En omsætning, der overgår estimaterne med næsten en milliard dollar, er en betydelig afvigelse for et selskab af Deltas størrelse, og det understreger, at analytikerne generelt har undervurderet efterspørgslen på tværs af både forretnings- og fritidsrejsende. Samtidig viser det stærke EPS-tal, at Delta har kunnet omsætte den høje aktivitet til reel indtjening, selv i et miljø hvor brændstofudgifter og lønomkostninger fortsat lægger pres på flyselskabernes marginer.

Fortsætter mønstret fra tidligere kvartaler

Delta har gennem det seneste år flere gange overgået sine egne og markedets forventninger, blandt andet ved at slå resultaterne trods rekordhøje brændstofudgifter. Selskabet har samtidig fastholdt sine langsigtede mål for 2026, hvor ledelsen har peget på strukturelt højere billetpriser som en central drivkraft for indtjeningen fremover.

Det seneste regnskab passer dermed ind i et mønster, hvor Delta konsekvent har vist sig i stand til at levere resultater, der overgår Wall Streets estimater – en tendens der har bidraget til, at aktien har været blandt de mere robuste i den amerikanske luftfartssektor. For investorer, der følger sektoren tæt, er spørgsmålet nu, om de øvrige store amerikanske flyselskaber som American Airlines og United Airlines kan levere lignende resultater, når de senere præsenterer deres kvartalstal.

Betydning for danske investorer

Selv om Delta ikke er en del af det danske C25-indeks, er selskabet en af de mest omsatte amerikanske luftfartsaktier og er ofte inkluderet i internationale rejse- og transport-ETF’er, som mange danske investorer har eksponering mod via deres depoter. Et stærkt regnskab fra Delta kan derfor have en positiv sideeffekt for bredere fonde og indeks med fokus på transport- og rejsesektoren.

Dertil kommer, at udviklingen i den amerikanske luftfartsindustri ofte fungerer som en tidlig indikator for den generelle økonomiske sundhedstilstand i USA – herunder forbrugernes vilje til at bruge penge på rejser. Det gør Deltas regnskaber relevante at følge for investorer, der vil have en fingerpuls på den amerikanske efterspørgselsside, uanset om de investerer direkte i flyaktier eller blot ønsker et signal om forbrugertilliden i verdens største økonomi.

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