Delte forventninger til Palantirs regnskab: Optimisme mødes af nedtur-advarsel

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PLTR.US 130,55 ▲ +6,21% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Palantir Technologies nærmer sig endnu et kvartalsregnskab, og markedet er delt i synet på, hvad tallene vil vise. Ifølge investeringsbanken Oppenheimer venter analytikerne betydelig vækst i både selskabets amerikanske myndighedsforretning og den kommercielle del af virksomheden, når Palantir aflægger regnskab for andet kvartal omkring den 3. august.

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Samtidig peger en analyse fra Yahoo Finance i den modsatte retning: Her advares investorer om, at Palantir-aktien risikerer at ramme et nyt lavpunkt, netop efter regnskabet offentliggøres. De to vurderinger illustrerer den polarisering, der længe har præget synet på softwareselskabet, som er kendt for sine data- og analyseplatforme til både offentlige myndigheder og private virksomheder.

Oppenheimer venter fremgang på flere fronter

Oppenheimers analytikere fremhæver ifølge Seeking Alpha, at Palantirs kommende regnskab ventes at vise fremgang inden for både offentlige kontrakter i USA og selskabets kommercielle salg til private kunder. Palantir har de senere år satset stort på at udbrede sin AIP-platform (Artificial Intelligence Platform) til virksomheder uden for det traditionelle forsvars- og efterretningssegment, hvor selskabet historisk har haft sin største kundebase.

Den strategi har tidligere kvartaler vist tegn på at bære frugt, og en fortsat vækst i begge forretningsben vil ifølge analysen understøtte den fortælling om accelererende indtjening, som har drevet aktien op de seneste år.

Advarsel om nyt kursbundniveau

Over for den optimistiske vurdering står en analyse fra Yahoo Finance, der forudsiger, at Palantir-aktien vil sætte en ny bund, netop efter regnskabet er offentliggjort. Vurderingen skal ses i lyset af, at Palantir-aktien i lang tid har handlet til en historisk høj værdiansættelse sammenlignet med både softwarebranchen generelt og selskabets egne indtjeningsestimater.

Selv solide vækstrater kan derfor risikere at skuffe markedets forventninger, hvis investorerne har indpriset endnu stærkere resultater. Det er en dynamik, der har ramt flere højt værdiansatte teknologiaktier tidligere, hvor selv positive regnskaber har udløst kursfald, fordi de ikke levede op til de mest optimistiske scenarier.

Hvad betyder det for danske investorer

Palantir er blandt de mest omtalte og handlede amerikanske teknologiaktier hos private investorer, herunder mange danske, og indgår i flere populære AI- og teknologi-ETF’er. En stor kursbevægelse i den ene eller anden retning efter regnskabet kan derfor mærkes bredt i porteføljer med eksponering mod amerikansk teknologi.

De modstridende vurderinger fra Oppenheimer og Yahoo Finance understreger, at selv solide vækstsignaler ikke nødvendigvis er nok til at holde hånden under aktien, hvis værdiansættelsen i forvejen afspejler høje forventninger. Investorer bør derfor holde øje med både de konkrete vækstrater i regnskabet og selskabets kommentarer om fremtidsudsigterne, når tallene offentliggøres omkring 3. august.

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Kilder: Seeking Alpha, Yahoo Finance