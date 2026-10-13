Demant hæver forventningerne og genoptager aktietilbagekøb for mindst 3 mia. kr.

Demant opjusterede fredag 9. oktober kl. 15.13 sine forventninger til 2026. I samme meddelelse genoptog selskabet aktietilbagekøb for mindst 3 mia. kr. I tredje kvartal steg omsætningen til 6.624 mio. kr. fra 5.454 mio. kr., og den organiske vækst var 11 %.PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →
Hearing Aids trak væksten. Her var den organiske vækst 17 % efter lanceringen af Oticon Reveal.
ALK, Bavarian Nordic og Norden løfter også forventningerne
ALK-Abelló meldte onsdag 7. oktober om aftenen en omsætningsvækst på 16-17 % i lokale valutaer for 2026 mod tidligere 14-16 % og en EBIT-margin på ca. 27 %. Ifølge selskabet kommer væksten fra alle regioner og produktlinjer, med tabletter som vigtigste drivkraft.
Torsdag 8. oktober hævede Bavarian Nordic den forventede omsætning for 2026 til ca. 6.100 mio. kr. fra ca. 5.700 mio. kr. Tirsdag 6. oktober havde Norden løftet forventningen til årets nettoresultat til 180-230 mio. USD fra 140-190 mio. USD. Djurslands Bank hævede torsdag 8. oktober forventningen til resultat før skat for 2026 til 325-355 mio. kr. fra 285-325 mio. kr.
Oaktree-selskab ude af Torm
I Torm udbød OCM Njord Holdings, ejet af fonde under Oaktree Capital Management, mandag 5. oktober 6.329.874 A-aktier i et sekundært udbud. Tirsdag oplyste Torm, at salget giver et bruttoprovenu på ca. 253,5 mio. dollar, og onsdag var salget gennemført. Ifølge en storaktionærmeddelelse torsdag 8. oktober ejer OCM Njord Holdings pr. 6. oktober 2026 ingen aktier eller stemmerettigheder i Torm.
Zealand Pharma offentliggjorde onsdag 7. oktober, at fase 2-forsøget ZUPREME-2 med petrelintide nåede sit primære endepunkt med op til 9,2 % gennemsnitligt vægttab efter 28 uger mod 2,0 % med placebo. Genmab oplyste mandag 5. oktober, at fase 3-studiet EPCORE DLBCL-2 med epcoritamab plus R-CHOP har nået sit primære endepunkt.
ChemoMetec udbetaler intet udbytte for 2025/26. Selskabet starter et aktietilbagekøb for op til 100 mio. kr., der løber fra 12. oktober 2026 til og med 5. marts 2027.
|Offentliggjort
|Selskab
|Type
|Kort fortalt
|5/10 20.49
|Genmab
|Selskabsmeddelelse
|Genmabs epcoritamab med R-CHOP mindsker risikoen for sygdomsforværring med 51 % i fase 3
|5/10 21.21
|Tryg
|Storaktionær
|BlackRock reducerer sin ejerandel i Tryg til under 5 %
|5/10 21.52
|ChemoMetec
|Storaktionær
|BlackRock øger ejerandel i ChemoMetec til over 15 %
|5/10 23.03
|Torm
|Selskabsmeddelelse
|Oaktree-selskab vil sælge 6,3 mio. A-aktier i Torm
|6/10 07.00
|Trifork Group
|Selskabsmeddelelse
|Trifork udvider direktionen med Charmaine Carmichael som koncern-COO
|6/10 07.02
|Trifork Group
|Selskabsmeddelelse
|Trifork ansætter ny vicedirektør med fokus på den offentlige sektor
|6/10 08.00
|Embla Medical
|Selskabsmeddelelse
|Embla Medical offentliggør regnskab for tredje kvartal 20. oktober
|6/10 08.25
|Gabriel
|Selskabsmeddelelse
|Gabriel opjusterer EBIT-forventning til 50-52 mio. kr. for 2025/26
|6/10 10.00
|AGF
|Selskabsmeddelelse
|AGF indkalder til generalforsamling 28. oktober med forslag om større direktion
|6/10 12.15
|ISS
|Selskabsmeddelelse
|ISS indfører engangsaktieprogram til ledelsen på op til 112 mio. kr.
|6/10 13.54
|Torm
|Selskabsmeddelelse
|Oaktree sælger 6,3 mio. Torm-aktier for ca. 253,5 mio. dollar
|6/10 14.03
|Better Collective
|Selskabsmeddelelse
|Better Collective satser på talent-ledet sportsmedier efter rekordstort podcast-event i USA
|6/10 16.15
|Norden
|Selskabsmeddelelse
|NORDEN hæver forventet nettoresultat til 180-230 mio. USD
|7/10 00.45
|Atlantic Petroleum P/F
|Selskabsmeddelelse
|Atlantic Petroleum optager konvertibelt lån på 360.000 kr.
|7/10 08.50
|NNIT
|Selskabsmeddelelse
|NNIT undersøger mulighed for at sælge datterselskabet SCALES
|7/10 10.21
|Danmarks Nationalbank
|Selskabsmeddelelse
|Staten solgte obligationer for 3,6 mia. kr. ved auktion
|7/10 12.15
|Bang & Olufsen
|Storaktionær
|UBS krydser 5 %-grænsen i Bang & Olufsen op og ned igen
|7/10 17.53
|Torm
|Selskabsmeddelelse
|Oaktree har solgt sine sidste 6,3 mio. A-aktier i Torm
|7/10 18.17
|Genmab
|Selskabsmeddelelse
|Genmab-bestyrelsen tildeles 5.300 aktieenheder efter ekstraordinær generalforsamling
|7/10 19.01
|ALK-Abelló
|Selskabsmeddelelse
|ALK opjusterer 2026: Omsætningsvækst på 16-17 % og EBIT-margin på ca. 27 %
|7/10 19.13
|Zealand Pharma
|Selskabsmeddelelse
|Petrelintide gav op til 9,2 % vægttab i fase 2-forsøg med type 2-diabetikere
|8/10 07.43
|Bavarian Nordic
|Selskabsmeddelelse
|Bavarian Nordic opjusterer 2026: Omsætning ventes nu ca. 6,1 mia. kr.
|8/10 08.45
|FLSmidth
|Selskabsmeddelelse
|FLS får ordre på 360 mio. kr. til kobbermineprojekt i Chile
|8/10 09.00
|Aktieselskabet Schouw
|Selskabsmeddelelse
|Schouw & Co. sigter mod EBITDA på 4,5 mia. kr. i 2030
|8/10 09.02
|GreenMobility
|Selskabsmeddelelse
|GreenMobility starter aktietilbagekøb på 5 mio. kr. og hæver loft til 89.000 aktier
|8/10 11.00
|Trifork Group
|Selskabsmeddelelse
|Trifork henter Kristian Hjort-Madsen fra Norlys som chef for offentlig sektor
|8/10 11.16
|Djurslands Bank
|Selskabsmeddelelse
|Djurslands Bank hæver forventning til resultat før skat til 325-355 mio. kr.
|8/10 14.28
|Alm. Brand
|Selskabsmeddelelse
|Alm. Brand fastsætter rente på Tier 2-obligation til 3,9633 %
|8/10 14.30
|DFDS
|Selskabsmeddelelse
|DFDS gennemfører køb af Algeciras-Tangier Med-rute for 165 mio. kr.
|8/10 14.43
|Alm. Brand
|Selskabsmeddelelse
|Alm. Brand fastsætter rente på Tier 1-obligation til 5,97 %
|8/10 17.54
|Agat Ejendomme
|Selskabsmeddelelse
|Agat Ejendomme venter egenkapital på ca. 380 mio. kr. og fastholder forventninger
|8/10 19.57
|ChemoMetec
|Selskabsmeddelelse
|ChemoMetec udbetaler intet udbytte for 2025/26 efter generalforsamling
|8/10 22.33
|ChemoMetec
|Selskabsmeddelelse
|ChemoMetec starter aktietilbagekøb for op til 100 mio. kr.
|8/10 23.00
|Torm
|Storaktionær
|Brookfield-kontrolleret Njord Luxco har solgt hele sin aktiepost i Torm
|9/10 08.09
|NKT
|Storaktionær
|BlackRock øger sin andel i NKT til 8,46 %
|9/10 08.09
|NKT
|Storaktionær
|BlackRock øger sin position i NKT til 8,46 %
|9/10 08.45
|FLSmidth
|Selskabsmeddelelse
|FLS vinder ordre på 175 mio. kr. til kobbermine i Chile
|9/10 10.00
|NTG Nordic Transport Group
|Selskabsmeddelelse
|NTG offentliggør regnskab for tredje kvartal 2026 den 9. november
|9/10 15.13
|Demant
|Selskabsmeddelelse
|Demant opjusterer 2026-forventninger og genoptager aktietilbagekøb for mindst 3 mia. kr.
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