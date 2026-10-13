Demant hæver forventningerne og genoptager aktietilbagekøb for mindst 3 mia. kr.

Demant, ALK, Bavarian Nordic og Norden hævede forventningerne. Oaktree-selskab solgte 6.329.874 A-aktier i Torm for ca. 253,5 mio. dollar.

Demant opjusterede fredag 9. oktober kl. 15.13 sine forventninger til 2026. I samme meddelelse genoptog selskabet aktietilbagekøb for mindst 3 mia. kr. I tredje kvartal steg omsætningen til 6.624 mio. kr. fra 5.454 mio. kr., og den organiske vækst var 11 %.

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ALK, Bavarian Nordic og Norden løfter også forventningerne

ALK-Abelló meldte onsdag 7. oktober om aftenen en omsætningsvækst på 16-17 % i lokale valutaer for 2026 mod tidligere 14-16 % og en EBIT-margin på ca. 27 %. Ifølge selskabet kommer væksten fra alle regioner og produktlinjer, med tabletter som vigtigste drivkraft.

Torsdag 8. oktober hævede Bavarian Nordic den forventede omsætning for 2026 til ca. 6.100 mio. kr. fra ca. 5.700 mio. kr. Tirsdag 6. oktober havde Norden løftet forventningen til årets nettoresultat til 180-230 mio. USD fra 140-190 mio. USD. Djurslands Bank hævede torsdag 8. oktober forventningen til resultat før skat for 2026 til 325-355 mio. kr. fra 285-325 mio. kr.

Oaktree-selskab ude af Torm

I Torm udbød OCM Njord Holdings, ejet af fonde under Oaktree Capital Management, mandag 5. oktober 6.329.874 A-aktier i et sekundært udbud. Tirsdag oplyste Torm, at salget giver et bruttoprovenu på ca. 253,5 mio. dollar, og onsdag var salget gennemført. Ifølge en storaktionærmeddelelse torsdag 8. oktober ejer OCM Njord Holdings pr. 6. oktober 2026 ingen aktier eller stemmerettigheder i Torm.

Zealand Pharma offentliggjorde onsdag 7. oktober, at fase 2-forsøget ZUPREME-2 med petrelintide nåede sit primære endepunkt med op til 9,2 % gennemsnitligt vægttab efter 28 uger mod 2,0 % med placebo. Genmab oplyste mandag 5. oktober, at fase 3-studiet EPCORE DLBCL-2 med epcoritamab plus R-CHOP har nået sit primære endepunkt.

ChemoMetec udbetaler intet udbytte for 2025/26. Selskabet starter et aktietilbagekøb for op til 100 mio. kr., der løber fra 12. oktober 2026 til og med 5. marts 2027.

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