Demokrater kræver høring om Trumps kryptobånd midt i CLARITY Act-forhandlinger

Fem demokratiske senatorer vil undersøge, om Trumps krypto-indtægter på 1,4 mia. dollar påvirker lovgivning som CLARITY Act – og om UAE har indflydelse på præsidenten.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Fem demokratiske senatorer kræver, at flere senatsudvalg indkalder til høringer om præsident Donald Trumps forbindelser til kryptobranchen. Ifølge Cointelegraph kommer opfordringen, mens Senatet forhandler om den omstridte digitalaktiv-lovgivning kendt som CLARITY Act, som ventes til afstemning i løbet af denne måned.

De demokratiske ledende medlemmer af fem senatsudvalg og underudvalg sendte fredag en meddelelse, hvor de peger på Trumps finansielle indberetning for 2025. Ifølge denne indberetning tjente præsidenten omkring 1,4 milliarder dollar på kryptoprojekter, herunder sin egen memecoin og familiens platform World Liberty Financial, skriver Cointelegraph.

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Bekymring for national sikkerhed og UAE-forbindelser

Senatorerne skriver i deres fælles meddelelse, at de vil have deres respektive udvalg til at holde høringer “for at undersøge de nationale sikkerhedsmæssige implikationer af præsident Trumps kryptovalutabeholdninger, herunder indflydelsen fra De Forenede Arabiske Emirater eller ukendte tredjeparter på præsident Trumps handlinger”, som det citeres af Cointelegraph.

Ifølge de fem demokrater skærper de nye tal bekymringen for, at Trump lægger pres på Kongressen for at vedtage kryptolovgivning, der gavner den branche, han selv tjener penge på. Blandt de senatorer, der står bag kravet, er Richard Blumenthal, som ifølge Cointelegraph også har talt om sagen i et interview med CNN.

CLARITY Act balancerer på en knivsæg

Digital Asset Market Clarity Act, bedre kendt som CLARITY Act, skal fastlægge de overordnede regler for, hvordan digitale aktiver reguleres i USA – herunder om de skal betragtes som værdipapirer eller varer. Loven passerede allerede Repræsentanternes Hus i 2025, men står nu over for en hårdere kamp i Senatet, hvor reglerne kræver 60 stemmer for at bryde en eventuel filibuster.

Det betyder, at Republikanerne er afhængige af opbakning fra flere demokratiske senatorer for at få loven igennem. Republikanske senator Cynthia Lummis fortsætter ifølge Cointelegraph med at presse på for at få CLARITY Act vedtaget, mens flere demokrater signalerer, at de vil holde tilbage med deres støtte, medmindre loven indeholder klare etiske bestemmelser.

Selv fra republikansk side er der tegn på bekymring. Repræsentant French Hill, der er formand for Financial Services Committee i Repræsentanternes Hus og hjalp med at få loven igennem dér i 2025, har udtalt, at Trumps kryptobånd har gjort det “mere kompliceret” at få lovgivningen vedtaget, ifølge Cointelegraph.

Samtidig bliver CBDC-forbud til lov uden Trumps underskrift

Demokraternes udmelding kom kun timer, før en lov, der forbyder den amerikanske centralbank Federal Reserve at udstede en digital centralbankvaluta (CBDC) frem til den 31. december 2030, ventes at træde i kraft lørdag. Trump aflyste ceremonien for underskrivning af den bipartisan boliglov, som forbuddet er en del af, og valgte hverken at underskrive eller nedlægge veto mod loven.

Ifølge amerikanske lovregler bliver et lovforslag automatisk til lov, hvis præsidenten ikke reagerer inden for ti dage – og derfor forventes CBDC-forbuddet at træde i kraft uden Trumps aktive godkendelse, oplyser Cointelegraph.

Hvad betyder det for investorer?

Sagen understreger den politiske usikkerhed, der fortsat hviler over amerikansk kryptoregulering, hvilket kan have betydning for investorer i både etablerede kryptovalutaer og relaterede aktier. Kommer CLARITY Act ikke igennem Senatet, eller trækkes processen i langdrag på grund af de nye etik-krav, kan det udskyde den regulatoriske klarhed, som mange institutionelle investorer har efterspurgt for at øge deres eksponering mod digitale aktiver.

For danske investorer, der handler krypto eller aktier i selskaber med tilknytning til branchen via internationale platforme, er den amerikanske lovgivningsproces relevant, da USA i praksis sætter en global standard for, hvordan digitale aktiver behandles retligt og skattemæssigt. En langvarig politisk strid om Trumps egne kryptointeresser risikerer at gøre markedet mere volatilt på kort sigt, indtil der er klarhed om lovens skæbne.

Læs også: USA lemper eksportregler for UAE efter Trump-familiens kryptohandel