Demokrater raser mod CLARITY Act: Etik-forslag kaldt “lort” af senator

Republikanernes udkast til CLARITY Act møder hård kritik fra Demokrater, der advarer om, at etikreglerne kan gavne Trump og kriminelle netværk.

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Republikanernes udkast til den længe ventede CLARITY Act møder nu hård modstand fra Demokraterne i den amerikanske senat. Ifølge Politico har mindst én demokratisk senator kaldt etikbestemmelserne i lovforslaget for direkte problematiske – i skarpe vendinger beskrevet som værdiløse.

Forslaget, der blev fremlagt af republikanske senatorer onsdag, skal skabe klare regulatoriske rammer for kryptovaluta i USA – herunder afgrænsningen mellem, hvornår digitale aktiver skal betragtes som værdipapirer, og hvornår de falder ind under råvarelovgivningen. Men det er netop de dele af lovforslaget, der handler om interessekonflikter og etik, som nu skaber splittelse mellem partierne.

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Warren: Loven kan gavne Trump og kriminelle

Senator Elizabeth Warren, som længe har været en af Kongressens skarpeste kritikere af kryptoindustrien, har rettet konkret kritik mod udkastet. Ifølge Bitcoin Magazine hævder Warren, at den seneste version af CLARITY Act vil give præsident Trump mulighed for at drage personlig økonomisk fordel af kryptoregulering, samtidig med at loven ifølge senatoren risikerer at åbne døre for “kriminelle og kartel”-aktivitet.

Kritikken går især på, om lovforslagets etikregler er stramme nok til at forhindre, at personer med magt og indflydelse – herunder embedsmænd på højeste niveau – kan drage fordel af egne kryptoinvesteringer eller relationer til branchen. Det er et tema, der har fulgt debatten om amerikansk kryptoregulering, siden Trump-administrationen begyndte at engagere sig direkte i digitale aktiver.

Splittelse mellem partierne kan forsinke loven

CLARITY Act har i månedsvis været fremhævet som en af de vigtigste brikker i USA’s forsøg på at skabe et sammenhængende regulatorisk fundament for kryptomarkedet – noget, industrien længe har efterlyst for at kunne tiltrække institutionel kapital med større sikkerhed. Men den nye front i den politiske kamp om etikbestemmelserne føjer sig til en række andre stridspunkter, der allerede har skabt forsinkelser i processen.

For danske og europæiske investorer, der følger den amerikanske kryptoregulering tæt, er sagen relevant, fordi CLARITY Act potentielt vil definere de regler, som store amerikanske børser, udstedere og institutionelle aktører skal operere under. En forsinket eller udvandet lov kan betyde fortsat regulatorisk usikkerhed for kryptoprojekter med amerikansk eksponering – noget der historisk har påvirket både likviditet og prisdannelse på tværs af globale kryptomarkeder.

Republikanerne har hidtil forsøgt at fremstille lovforslaget som et bredt kompromis, der kan samle opbakning på tværs af partiskel. Men den seneste kritik fra Demokraterne – herunder anklager om, at loven kan tjene præsidentens personlige interesser – tyder på, at vejen til endelig vedtagelse fortsat er langt fra ligetil.

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Kilder: Cointelegraph, Bitcoin Magazine